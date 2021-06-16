Черешневое вино пахнет миндалем

- Вино из черешен - идеальный напиток для женщин. Сладковатое, в меру вяжущее и крепкое, - рассказывает 52-летняя Тамара Бондаренко из города Березань Киевской области.

- Разминает 2 килограмма черешни без косточек. Ягоды не мою, потому что на поверхности есть микроорганизмы, которые вызывают брожение. Для легкого миндального аромата добавляю 10 косточек. Если больше - будет горчить.

Черешни складываю в трехлитровую банку и наливаю 200 миллилитров холодной кипяченой воды. Накрываю пластиковой крышкой, ставлю в теплое и темное место на трое суток. Ежедневно по три-четыре раза взбалтываю, чтобы масса не закисла. Вынимаю ягоды. В жидкость добавляю 200 граммов сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Она нужна, чтобы избежать скисания.

На банку надеваю резиновую перчатку с отверстием на одном пальце. Ставлю в теплое и темное место с температурой 22-27 градусов. Через две-три недели процеживаю вино через марлю. Опять переливаю в банку и надеваю перчатку. Оставляю на месяц в темном месте с температурой 18-20 градусов. Добавляю 50 миллилитров водки. Процеживаю напиток и наливаю в стеклянную бутылку. Вино можно пить через полгода.