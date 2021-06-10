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четверг, 10 июня 2021 15:59

"Заказы полились рекой": мастер об украшениях из бисера
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Наталья Угрин из Львова создает уникальные украшения из бисера и натуральных камней в технике "Вышивка бисером". В этом ей помогает муж - художник Виталий Дончак. По специальности мастер – преподаватель английского языка и переводчица.

Как увлеклась дизайном украшений и кто поддерживал в начале, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Моя история с украшениями началась еще во время учебы в Дрогобычской городской гимназии имени Богдана Лепкого. Был предмет "Народные промыслы". Учительница Леся учила нас различных техник вышивки и бисероплетения. Первым украшением, которое создала собственноручно, стал крученик из красного стеклярусом на белом бисере для мамы. После этого поняла, что мне это нравится, и продолжила плести. Как-то ко мне подошли две старшеклассницы и попросили сплести им по браслету. За это заработала шесть гривен: один браслет стоил тогда три гривны. Таким был мой первый заработок в седьмом классе.

Наталья Угрин делает эксклюзивные украшения из бисера
Фото: предоставлено Натальей Угрин
Наталья Угрин делает эксклюзивные украшения из бисера
Наталья Угрин делает эксклюзивные украшения из бисера
Наталья Угрин делает эксклюзивные украшения из бисера
Наталья Угрин делает эксклюзивные украшения из бисера

После этого "загорелась" и начала производить силянки, картинки, писанки. Отдавала их на продажу в магазин "Хобби", поэтому всегда имела неплохой заработок, как для школьницы. Но тогда представить не могла, что дизайн украшений станет делом моей жизни", - поделилась Угрин.

Во время учебы в университете мастер прекратила создавать украшения.

"Когда познакомилась со своим будущим мужем-художником, вспомнила, что тоже умею кое-что творческое делать. Поэтому возобновила занятия бисером. Начала читать материалы на эту тему, изучать схемы и техники, совершенствоваться и усложнять дизайн. Мои украшения появлялись на выставках-продажах и этим я обеспечивала первый стабильный доход. Впоследствии выставляла работы на странице в сети. А в 2010 году - создала онлайн-магазин, после чего заказы полились рекой", - рассказала она.

Угрин во всех начинаниях поддерживал муж. Родители смирились с ее делом через некоторое время.

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"Когда дизайн украшений я поставила на первое место, а основное образование преподавательницы отложила, родители меня не поддержали. Они смирились и начали гордиться мной с годами: когда мое дело стало действительно успешным, а украшения - мастерскими. Но я не обижаюсь на родителей. Благодарна им за образование. Ведь кроме украшений, я активно веду студию английского языка, в которой учу более 40 детей", - добавила мастерица.

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Публикация от ❤️Exquisite accessories❤️ (@nataly_uhryn_design)

Мастер Татьяна Шеремет родом из райцентра Гайсин Винницкой области. В технике микро-вышивки женщина украшает наручные часы и украшения.

Татьяна вышивает с детства, свои умения ей передали бабушка и мама. Во время отпусков по уходу за детьми женщина еще больше усовершенствовали свое мастерство - вышила иконы, себе и дочерям платья, рубашки мужу. Затем Татьяна взялась изготавливать по заказу метрики и вышитую одежду.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
10
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