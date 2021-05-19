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среда, 19 мая 2021 18:43

Работает под лупой: мастерица создает украшения в технике микровышивки
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Мастер Татьяна Шеремет создает украшения в технике микровышивки. Изделия вышивает под лупой
Фото: предоставила Татьяна Шеремет
Мастер Татьяна Шеремет создает украшения в технике микровышивки. Изделия вышивает под лупой
Мастер Татьяна Шеремет создает украшения в технике микровышивки. Изделия вышивает под лупой
Мастер Татьяна Шеремет создает украшения в технике микровышивки. Изделия вышивает под лупой
Мастер Татьяна Шеремет создает украшения в технике микровышивки. Изделия вышивает под лупой

Завтра, 20 мая, будут отмечать Всемирный день вышиванки. Накануне праздника корреспондент Gazeta.ua пообщался с мастером Татьяной Шеремет из райцентра Гайсин Винницкой области. В технике микровышивки женщина украшает наручные часы и украшения.

Татьяна вышивает с детства, свои умения ей передали бабушка и мама. Во время отпусков по уходу за детьми женщина еще больше усовершенствовали свое мастерство - вышила иконы, себе и дочерям платья, рубашки мужу. Затем Татьяна взялась изготавливать по заказу метрики и вышитую одежду.

Сейчас мастерица увлеклась вышивкой в ​​технике микровышивки. Она придумывает узоры для украшения часов, сережек и кулонов.

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Однако вышивания в этой технике намного сложнее, чем обычное.

"Это очень тонкая и кропотливая работа. Каждый стежок меньше миллиметра, поэтому работаю под специальной лупой. Здесь необходимо виртуозно обращаться с иглой и материалами. Кстати, иглу использую сверхтонкую, что не оставляет следов прокола".

На одном квадратном сантиметре микровышивки может быть около 400 стежков.

На изготовление одного изделия Татьяна тратит более семи часов.

"Вышиваю в свободное время и на выходных, ведь работаю на основной работе бухгалтером. В течение вышивания делаю перерывы, чтобы не было большой нагрузки на глаза. Однажды выполняла объемный заказ, практически не отдыхая, то на следующий день все в глазах плыло".

Каждый изделие Татьяны уникальное.

"Обычно украшения из микровышивкой подбирают под вышитую одежду или сумку, заказывают на подарки. Вместе с клиентом продумываем дизайн, компонуем отдельными деталями, чтобы изделие было неповторимым. По желанию вышиваю имена, памятные даты, пожелания. Нравится, когда есть много оттенков одного цвета, тогда изображение будто оживает. Для одного изделия подбираю от 11 до 25 различных цветов".

Цена украшения зависит от сложности вышивки. Наручные часы стоят от 350 грн, кулон - 100-200 грн. Украшения мастерица продает через интернет.

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20 мая в Украине будут отмечать День вышиванки. Праздник начала 2006 студентка из Черновцов Леся Воронюк. Ее вдохновил однокурсник Игорь Житарюк, который регулярно надевал вышиванку на пары. Девушка предложила студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Впоследствии праздник приобрел популярность среди жителей Украины и диаспоры. Оно не является официальным. Дата проведения - третий четверг мая ежегодно.

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