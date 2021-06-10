"Заказы полились рекой " - мастер об украшениях из бисера

Наталья Угрин из Львова создает уникальные украшения из бисера и натуральных камней в технике "Вышивка бисером". В этом ей помогает муж - художник Виталий Дончак. По специальности мастерица преподаватель английского языка и переводчица.

Как увлеклась дизайном украшений и кто поддерживал в начале, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Моя история с украшениями началась еще во время учебы в Дрогобычской городской гимназии имени Богдана Лепкого. Был предмет "Народные промыслы". Учительница Леся учила нас различным техникам вышивки и бисероплетения. Первым украшением, которое создала собственноручно, стал жгутик из красного стекляруса на белом бисере для мамы. После этого поняла, что мне это нравится, и продолжила плести. Как-то ко мне подошли две старшеклассницы и попросили сплести им по браслету. За это заработала шесть гривен: один браслет стоил тогда три гривны. Таким был мой первый заработок в седьмом классе.

Фото: предоставлено Натальей Угрин

После этого "загорелась" и начала производить силянки, картинки, писанки. Отдавала их на продажу в магазин "Хобби", поэтому всегда имела неплохой заработок как для школьницы. Но тогда представить не могла, что дизайн украшений станет делом моей жизни", - поделилась Угрин.

Во время учебы в университете мастерица прекратила создавать украшения.

"Когда познакомилась со своим будущим мужем-художником, вспомнила, что тоже умею кое-что творческое делать. Поэтому возобновила занятия бисером. Начала читать материалы на эту тему, изучать схемы и техники, совершенствоваться и усложнять дизайн. Мои украшения появлялись на выставках-продажах и этим я обеспечивала первый стабильный доход. Впоследствии выставляла работы в интернете. А в 2010 году создала онлайн-магазин, после чего заказы полились рекой", - рассказала она.

Угрин во всех начинаниях поддерживал муж. Родители смирились с ее делом через некоторое время.

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"Когда дизайн украшений я поставила на первое место, а основное образование преподавательницы отложила, родители меня не поддержали. Они смирились и начали гордиться мной с годами: когда мое дело стало успешным, а украшения - мастерскими. Но я не обижаюсь на родителей. Благодарна им за образование. Ведь кроме украшений, я активно веду студию английского языка, в которой учу более 40 детей", - добавила мастерица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❤️Exquisite accessories❤️ (@nataly_uhryn_design)

Мастер Татьяна Шеремет родом из райцентра Гайсин Винницкой области. В технике микро-вышивки женщина украшает наручные часы и украшения. Татьяна вышивает с детства, свои умения ей передали бабушка и мама. Во время отпусков по уходу за детьми женщина еще больше усовершенствовала свое мастерство - вышила иконы, себе и дочерям платья, рубашки мужу. Затем Татьяна взялась изготавливать по заказу метрики и вышитую одежду.