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вторник, 21 мая 2019 01:46

Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
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Длинные ногти выглядят весьма эффектно. Но не всем удается получить маникюр своей мечты: кому-то не позволяют природные данные, кому-то профессия. Один из выходов: прибегнуть к наращиванию ногтей, но и здесь есть противопоказания – например, мягкая ногтевая пластина, которая может пострадать при наращивании. Но обладательницам коротких ногтей не стоит отказываться от красивого маникюра, поскольку есть способы визуально удлинить их при помощи лака.

Принципы маникюра для коротких ногтей

 

По возможности нужно придать ногтевой пластине закругленный, удлиненный вид, поскольку квадратная форма слегка укорачивает ногти. Если откорректировать форму не получается, то при окрашивании наносите лак на среднюю часть ногтя, оставляя по бокам тончайшие неокрашенные полоски. Такая хитрость позволит удлинить даже ногти квадратной формы. При нанесении лака можно отступить примерно 1 мм от кутикулы в основании ногтя – этот прием также сделает его визуально длиннее.

 

Следите за тем, чтобы лак не был густым, поскольку густой плохо ложится на ногти, сбивается в комочки, распределяется неравномерно, что зрительно уменьшает длину. Тогда как жидкий лак идеально подходит для короткого маникюра – с ним легче работать, и его можно наносить в один слой.

Какие оттенки лака подходят для коррекции коротких ногтей

В отношении ногтей прекрасно работает правило темных оттенков, которые зрительно удлиняют ногтевую пластину. Это не обязательно должен быть черный цвет, с коррекцией длины великолепно справляются такие оттенки: бордовый, вишневый, коричневый, синий, фиолетовый, темный хаки.

 

Бордовая гамма – включает в себя не только классический бордо, но и вишневый, винный, темно-красный, ягодный. Эти благородные оттенки подходят и к повседневной одежде, и гармонируют с вечерними нарядами.

 

Коричневые оттенки – идеально подходят для осеннего маникюра и способны визуально удлинить ногти. Коричневый цвет сочетается с повседневной и деловой одеждой, но если к нему добавить перламутр или блестки, получится вечерний вариант.

 

Синие и фиолетовые оттенки – соответствуют энергичным дамам, любящим эксперименты. Цвета могут быть яркими или приглушенными, но в любом случае добавляют длину коротким ноготкам. Такие оттенки подходят для вечернего маникюра, интересно выглядят под неоновым освещением в клубе.

Очень светлый лак, напротив, подчеркивает короткие ногти. Если вы все-таки предпочитаете светлые оттенки, то желательно выбирать непрозрачные нюдовые тона: темно-розовые, бежевые с сероватым отблеском, серый металлик, золотистый.

 

Серый цвет – считается универсальным оттенком, который можно использовать как самостоятельно, так и в качестве основы для дизайна. Металлический отблеск визуально вытягивает ногти и придает им крепкий "стальной" вид. Жемчужно-серый цвет выглядит изысканно и аристократично, и подходит к любому случаю.

 

Бежевая и розовая гамма – предусматривает огромное разнообразие оттенков, прекрасно гармонирующих с теплым цветом кожи на руках. Но при выборе такого лака нужно отдавать предпочтение непрозрачным эмалям, которые способны оптически удлинить ногти. Лак нюдовых оттенков должен быть немного темнее цвета кожи, тогда вы сможете достичь лучшего визуального эффекта.

 

Среди золотистых оттенков лучше выбирать насыщенные, темные с бронзовым отливом. Нанесенный в несколько слоев, он позволяет достичь объемного эффекта.

В коллекции лаков обладательницы коротких ногтей должны быть оттенки, подходящие для любой одежды и для разных событий. Но следует избегать светлых прозрачных лаков, а также желто-оранжевой гаммы: такое покрытие делает ноготь немного шире.

Оптические эффекты, способные удлинить ногти

 

Чтобы добиться оптического эффекта, удлиняющего ногти, нужно применять глянцевые лаки. Хороший результат дает перламутр, создающий вертикальные блики, удлиняющие ногти. Блестки и глиттер помогают не только добавить длину, но и придают маникюру объем.

 

Незаменимый помощник, помогающий визуально вытянуть короткие ногти – лак, создающий эффект "кошачьего глаза".

 

Французский маникюр прекрасно подходит для коротких ногтей: белый краешек создает иллюзию того, что ноготь отрос. Чем тоньше светлая полоска, тем длиннее кажется ногтевая пластина.

 

 

Вертикальные и диагональные рисунки и элементы дизайна также помогают зрительно удлинить ногти. Но не стоит перегружать ногти обилием декора, поскольку можно получить противоположный эффект.

 

Изменить форму ногтя поможет маникюр с точками, который на коротких ногтях смотрится очень заманчиво.

 

Оптически удлинить ногти поможет вертикальный градиентный маникюр с плавно переходящими оттенками.

 

Геометрические рисунки в виде треугольника, с вершиной, направленной к краю ногтевой пластины, визуально делает ее тоньше и длиннее.

Следует избегать горизонтальных полос и рисунков, которые делают ноготь шире.

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Ученые утверждают, что маникюр сродни канцерогенам: то, что делает наши ногти красивыми и ухоженными, напрямую ведет к онкологии. Опасность ультрафиолета в лампах, который используют для сушки гелевого покрытия, по мнению ученых, заключается в облучении. Кроме того, это ведет к истончению ногтей, ломкости и шелушению. Под гелем также могут развиваться инфекции.

А вот мастера аппаратного маникюра считают, что гелевые покрытия - удобное средство, но подходит не всем. Гель-лаки надо подбирать индивидуально, как и уход за руками: "Однозначно сказать о том, вредны ли гелевые покрытия - нельзя. Есть покрытия дышащие, а есть - недышащие. Ноготь наш в сто раз интенсивнее впитывает, выпотевает, чем остальная кожа. И, конечно, лучше выбирать гели, которые позволяют порам дышать".

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