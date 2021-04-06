"Женщина должна ходить на работу, иначе станет неинтересна своему мужчине"

Светлана Долеско с отличием закончила Национальную академию руководящих кадров культуры и искусства. 2005 основала Центр украинской культуры и искусства. Фото: Тарас Подолян

В семье деньги должен зарабатывать муж. Но жена тоже должна ходить на работу. Даже если ий будут платить небольшую зарплату.

Так считает директор Центра украинской культуры и искусств Светлана Долеско. Она живет в браке с композитором и бизнесменом Анатолием Долеско. Воспитывают 4 детей.

"Основной заработок должен быть на муже. Но вместе с тем считаю, что женщина не имеет права сидеть дома. Она должна работать и зарабатывать, даже если суммы будет хватать только на проезд. Должна каждый день выходить из дома. Делать прическу, красиво одеваться, получать комплименты от других мужчин, видеть себя на фоне других женщин. Иначе она станет неинтересна своему мужу", - сказала она.

"В декрете я не была ни разу. Через несколько дней после родов уже выходила на работу. Никогда не относились к детям, которые пришли в нашу жизнь, как к тем, ради кого мы с мужем должны изменить свою.

Многие люди зарабатывают деньги, чтобы "дать ребенку все самое лучшее", но чаще всего это определяется материальными вещами. Брендовая одежда не сделает ребенка счастливым. В нашей семье младшие дети носили одежду старших. Благодаря этому они не выросли балованными. Но сейчас стали для нас действительно дорогими, потому что тратят большие суммы на обучение, курсы, книги, путешествия ", - добавила Светлана Долеско.

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В Украине среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, что составляет 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше. Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", в Украине частично сохраняется стереотип, что мужчина управляет на работе, женщина - дома. 64% украинцев заявили, что женщины чаще готовят в их паре, а 56% опрошенных добавили, что и домашними делами чаще занимаются женщины. Относительно воспитания детей половина опрошенных также отметили, что этим занимаются оба.