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четверг, 25 ноября 2021 14:25

"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.

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В Австралії жертвам насилля у стосунках виплачуватимуть по $5 тис. – майже 96,8 тис. грн. Гроші зможуть витратити на переїзд, оренду житла, навчання дітей.

У країні кожні дев'ять днів партнер убиває жінку, за даними австралійського уряду

Патрісія ЧІРНС, 37 років, технолог, Канберра:

– Позаторік наш юрист вкоротив собі віку. У прощальному листі написав, що не може терпіти знущання від свого хлопця. Той страшно ревнував, не давав спілкуватися з рідними і друзями. Просити допомоги колега соромився.

Зрозуміла, що треба тікати з дому. Пішла з цим до начальниці. Вона запропонувала відпустку на два місяці

Ми з чоловіком якраз переживали важкий період. Зрозуміли, що не можемо бути разом. Але він не хотів розлучатися. Почав пити й шантажувати мене, що перетвориться на алкоголіка. П'яний міг ударити. Примушував сидіти з ним і дивитися дурні фільми.

На роботі запропонували безкоштовного психолога й цикл лекцій про здорові стосунки. Сходила на них тричі й зрозуміла, що треба тікати з дому. Пішла з цим до начальниці. Вона запропонувала відпустку на два місяці.

Чоловік не давав спокою. Вистежив, де живу. Знав, що кожні другі вихідні провідую матір. Чекав мене під її квартирою. Через суд добилася заборони для нього наближатися до моєї чи материної квартири й офісу. За порушення вже платив штраф і сидів місяць у в'язниці.

Автор: gettyimages.com
  Жінка розповідає шерифу Хорхе Маркесу про агресивну поведінку п’яного чоловіка в Техасі, Сполучені Штати Америки, 2014 рік. Викликала поліцію вночі, бо боялася, що вб’є її. Доки приїхав шериф, потерпіла ховалася в гаражі
Жінка розповідає шерифу Хорхе Маркесу про агресивну поведінку п’яного чоловіка в Техасі, Сполучені Штати Америки, 2014 рік. Викликала поліцію вночі, бо боялася, що вб’є її. Доки приїхав шериф, потерпіла ховалася в гаражі

Меридіт АВІННІ, 29 років, терапевт, Гобарт:

– Сестра Мінні вийшла заміж за однокласника у 18. За п'ять років він убив її в гаражі. Вважав, що має коханця. Їхнім донькам було 4 місяці й 3 роки.

Стів бив Мінні давно й часто. На руках і стегнах мала круглі опіки. Такий вигляд мають сліди від цигарок, пояснив медексперт.

На руках і стегнах мала круглі опіки. Такий вигляд мають сліди від цигарок, пояснив медексперт. Ми ні про що не здогадувалися

Ми ні про що не здогадувалися. Сестра пропустила кілька сімейних свят. Мовляв, хворіють діти. Мати зізналася, що одразу після шлюбу Мінні розповідала, як Стів прийшов п'яний. Порадила розібратися з цим або розлучитися.

Стіва посадили на 27 років. Суд про заборону спілкування з дітьми ще триває. Він хоче, щоб ми привозили дівчат на побачення. Його батьки найняли дорогого адвоката.

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Лаям ТЕЙЛОР, 41 рік, юрист, Гобарт:

– В нашому штаті найгірша ситуація з домашнім насиллям. Ведемо понад 30 клієнток. Хоча п'ять років тому не мав і десяти.

Матір забив до смерті батько. Після роботи зігнав на ній злість. Мені було 6 років. Я знайшов тіло вночі, коли йшов у туалет.

Батько відсидів у в'язниці 18 років. Його старша сестра возила мене до нього на побачення. Завжди казав, що дуже шкодує про скоєне.

Мене виховувала баба. Вона жодного разу не провідала сина в тюрмі. Коли батько ви­йшов, через суд намагався зобов'язати мене спілкуватися з ним.

Коли батько ви­йшов з тюрми, через суд намагався зобов'язати мене спілкуватися з ним

Термінові справи беремо безкоштовно. Якщо жінці загрожує небезпека, веземо її з охороною у притулок. Маємо два будинки за 400 кілометрів. Ближче не можна. Обов'язково хтось розкаже чоловікові, де дружина.

Два роки тому звернулася жінка, яка хотіла цивілізованого розлучення. Чоловік її бив так, що сусіди за рік викликали поліцію 19 разів. Але до суду справа дійшла лише тоді, коли партнер відбив клієнтці нирки й розірвав селезінку.

Завжди підходжу до дівчат, якщо помічаю характерні синці. Кажу, що на восьмий-дев'ятий раз їх уб'ють чи покалічать. Якось зустрів вагітну в супермаркеті. Дав візитку. За пів року вона прийшла в офіс. Партнер вибив їй око.

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75 центрів для жінок, які тікають від насилля, відкриють в Австралії до кінця 2022-го. Матимуть окремі кімнати, майданчики для дітей, спільні кухні та зали

Автор: Оксана СНИГУР
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