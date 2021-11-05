Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать

В італійському місті Катанія на Сицилії з жовтня діє трирічна заборона запрошувати хрещених батьків. Священники пояснили, що так місцеві родини зміцнюють зв'язки з мафією і впливовими людьми. Більшість запланованих хрещень у Катанії батьки скасували. Проводитимуть церемонію в інших містах

Іґнатіо ВІЛЬСЕНІ, 45 років, священник, Неаполь:

– Було б добре, якби таку заборону запровадили в усій країні. Фігура хрещеного батька втратила справжню роль. Місцевий мафіозі має понад 30 похресників. Коли проводили останні таїнства, надворі чергували його озброєні охоронці. Так не має бути. До власника мережі магазинів записуються в чергу, щоб запросити кумом. Усі знають, що він раз на рік дарує великі суми похресникам.

До власника мережі магазинів записуються в чергу, щоб запросити кумом

У недільних проповідях говорили, що ситуація з насильством і мафією дійшла до абсурду. Ми не у 1980-х. Жорстоко вбили двох чоловіків – племінника боса і хлопця, який перепитав, чи бос не вкрав шин. Маємо підозри, що виконавці злочину були в неділю на службі.

У мери балотувалася Алессандра Клементе. Її мати загинула на вулиці під час розправи мафіозі над іншою людиною. Брат Алессандри стояв і тримав мертву матір за руку. Поліцейські не могли відтягнути малюка. У Клементе був план усунути насильство через співпрацю з дружинами й матерями мафіозі. В "Каморрі", коли член клану потрапляє у в'язницю, його місце займає близька жінка. Алессандра спробувала контактувати з ними. Нічого не ви­йшло. Добре, що хоча б її не вбили.

Севастьян ЛОРЕНТО, 54 роки, інспектор, Рим:

– "Ндрангета" перетворилася на найбільшу й найсерйознішу злочинну групу в Європі, а може, навіть у світі. Контролюють понад 80 відсотків обігу кокаїну. Мають найбільші поставки з Латинської Америки. Підібрали постачання марихуани. Організовують перевезення нелегалів Європейським Союзом. Зароб­лене намагаються влити в легальний бізнес. Це вже не та мафія, яка заливає вулиці кров'ю і розчиняє в кислоті дітей ворогів. Орієнтуються на великі гроші. Мають людей у владі. Отримують контракти на постачання медичного обладнання. Племінниця одного з босів "Ндрангети" виграла вісім тендерів на постачання їжі в лікарні. Жодного з них не перевіряли. Дещо продає з подвійною націнкою.

Минулого місяця в Європі обшукали майже 50 офісів. Допомагали мафіозі відмивати гроші й уникати податків. Продавали ті самі елітні автомобілі по кілька разів. Украли так понад 13 мільйонів євро.

Вербують підлітків. За день торгівлі наркотиками платять 100 євро

"Ндрангета" з убивствами намагається зайвий раз не потрапляти в поле зору поліції. За останні пів року з ними пов'язують лише дві розправи. Такого не було 30 років. Але інші групи активізувалися. Почалися внутрішні війни, намагаються посунути лідерів. Це збурить чергову хвилю насилля.

Вербують підлітків. За день торгівлі наркотиками платять 100 євро. Обіцяють просувати всередині групи. Якщо сядеш у в'язницю замість когось із лідерів, забезпечують родину. У школах пояснюють, що до 25 років усі члени мафії мають судимість. Але це не допомагає. Багато хлопців хочуть бути залучені до цього світу.

Паола МЕССІ, 38 років, журналістка, Неаполь:

– Два роки жила з цілодобовою охороною. Перед тим випустила серію матеріалів про те, як родичі жертв мафії залишаються без правосуддя.

Син і донька втратили батька. Його спалили в автомобілі. Тіла не прибрали з машини й не віддали на експертизу. Нікого не посадили, бо забракло доказів. Поліцейський Антоніо Аґостіно працював під прикриттям. Хтось із керівництва здав його мафії. Антоніо розстріляли на прогулянці в парку з вагітною дружиною. 86-річний батько хоче з'ясувати, хто був інформатором. Доступ до тієї операції мали кілька людей. Вони не могли не розуміти, що це смертний вирок для поліцейського. Батька Антоніо охороняють. На нього вже був замах.

Ще в однієї жінки застрелили 6-річну дитину. Коли поверталися зі школи, потрапили під перестрілку. Вона бачила, хто стріляв. Заявила. За кілька днів їй принесли велику суму грошей і лист про те, що босу шкода. Суду не було.

Убив і розчинив у кислоті тіло дитини ворога

Джованні Бруска відсидів 25 років. Довели його причетність до 100 убивств. За кровожерливість і жорстокість отримав прізвисько Свиня. Піді­рвав прокурора з дружиною і трьома охоронцями. Потім – його наступника. Убив і розчинив тіло дитини ворога. Зараз 64-річний чоловік вийшов на волю. Ні в чому собі не відмовляє. Думаю, його уб'ють, бо свідчив проти мафії. Але поки що справи в нього йдуть непогано.

У січні розпочали суд проти 355 членів "Ндрангети" й чиновників, пов'язаних із нею. За шість місяців є 345 звинувачених. За два роки вирок отримає хіба половина. Домовляться, хто візьме на себе по кілька злочинів.

235 заморожених сонь зна­йшли під час обшуку на віллі в Калабрії. Цих рідкісних гризунів фарширують і запікають для важливих обідів. Їх подають на честь примирення між мафіозними кланами і прийняття важливих рішень