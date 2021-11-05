 
Ексклюзивы
1/5
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 315
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1305
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1782
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1854
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6012
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1890
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3123
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2016
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 423
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
2
2
5
5
5
&quot;У суді проти Ахметова не доведеш нічого. Є лише версії&quot;
"У суді проти Ахметова не доведеш нічого. Є лише версії"
Немає всемогутнього Ріната
Немає всемогутнього Ріната
В&#039;язні замовляють класику, рідше – детективи й любовні романи
В'язні замовляють класику, рідше – детективи й любовні романи
&quot;Після голодовки найбільше хліб люблю. Одріжу скибочку, маслом намажу, й нічого мені на цьому світі більше не треба&quot;
"Після голодовки найбільше хліб люблю. Одріжу скибочку, маслом намажу, й нічого мені на цьому світі більше не треба"
Всеукраїнський тур рок-гурту Kozak System на підтримку альбому &quot;Шабля&quot;
Всеукраїнський тур рок-гурту Kozak System на підтримку альбому "Шабля"
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 846
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7020
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2250
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9621
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1251
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 432
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 12:16

Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать

  Комментировать

В італійському місті Катанія на Сицилії з жовтня діє трирічна заборона запрошувати хрещених батьків. Священники пояснили, що так місцеві родини зміцнюють зв'язки з мафією і впливовими людьми. Більшість запланованих хрещень у Катанії батьки скасували. Проводитимуть церемонію в інших містах

 

Іґнатіо ВІЛЬСЕНІ, 45 років, священник, Неаполь:

– Було б добре, якби таку заборону запровадили в усій країні. Фігура хрещеного батька втратила справжню роль. Місцевий мафіозі має понад 30 похресників. Коли проводили останні таїнства, надворі чергували його озброєні охоронці. Так не має бути. До власника мережі магазинів записуються в чергу, щоб запросити кумом. Усі знають, що він раз на рік дарує великі суми похресникам.

До власника мережі магазинів записуються в чергу, щоб запросити кумом

У недільних проповідях говорили, що ситуація з насильством і мафією дійшла до абсурду. Ми не у 1980-х. Жорстоко вбили двох чоловіків – племінника боса і хлопця, який перепитав, чи бос не вкрав шин. Маємо підозри, що виконавці злочину були в неділю на службі.

У мери балотувалася Алессандра Клементе. Її мати загинула на вулиці під час розправи мафіозі над іншою людиною. Брат Алессандри стояв і тримав мертву матір за руку. Поліцейські не могли відтягнути малюка. У Клементе був план усунути насильство через співпрацю з дружинами й матерями мафіозі. В "Каморрі", коли член клану потрапляє у в'язницю, його місце займає близька жінка. Алессандра спробувала контактувати з ними. Нічого не ви­йшло. Добре, що хоча б її не вбили.

Севастьян ЛОРЕНТО, 54 роки, інспектор, Рим:

– "Ндрангета" перетворилася на найбільшу й найсерйознішу злочинну групу в Європі, а може, навіть у світі. Контролюють понад 80 відсотків обігу кокаїну. Мають найбільші поставки з Латинської Америки. Підібрали постачання марихуани. Організовують перевезення нелегалів Європейським Союзом. Зароб­лене намагаються влити в легальний бізнес. Це вже не та мафія, яка заливає вулиці кров'ю і розчиняє в кислоті дітей ворогів. Орієнтуються на великі гроші. Мають людей у владі. Отримують контракти на постачання медичного обладнання. Племінниця одного з босів "Ндрангети" виграла вісім тендерів на постачання їжі в лікарні. Жодного з них не перевіряли. Дещо продає з подвійною націнкою.

Минулого місяця в Європі обшукали майже 50 офісів. Допомагали мафіозі відмивати гроші й уникати податків. Продавали ті самі елітні автомобілі по кілька разів. Украли так понад 13 мільйонів євро.

Вербують підлітків. За день торгівлі наркотиками платять 100 євро

"Ндрангета" з убивствами намагається зайвий раз не потрапляти в поле зору поліції. За останні пів року з ними пов'язують лише дві розправи. Такого не було 30 років. Але інші групи активізувалися. Почалися внутрішні війни, намагаються посунути лідерів. Це збурить чергову хвилю насилля.

Вербують підлітків. За день торгівлі наркотиками платять 100 євро. Обіцяють просувати всередині групи. Якщо сядеш у в'язницю замість когось із лідерів, забезпечують родину. У школах пояснюють, що до 25 років усі члени мафії мають судимість. Але це не допомагає. Багато хлопців хочуть бути залучені до цього світу.

Паола МЕССІ, 38 років, журналістка, Неаполь:

– Два роки жила з цілодобовою охороною. Перед тим випустила серію матеріалів про те, як родичі жертв мафії залишаються без правосуддя.

Син і донька втратили батька. Його спалили в автомобілі. Тіла не прибрали з машини й не віддали на експертизу. Нікого не посадили, бо забракло доказів. Поліцейський Антоніо Аґостіно працював під прикриттям. Хтось із керівництва здав його мафії. Антоніо розстріляли на прогулянці в парку з вагітною дружиною. 86-річний батько хоче з'ясувати, хто був інформатором. Доступ до тієї операції мали кілька людей. Вони не могли не розуміти, що це смертний вирок для поліцейського. Батька Антоніо охороняють. На нього вже був замах.

Ще в однієї жінки застрелили 6-річну дитину. Коли поверталися зі школи, потрапили під перестрілку. Вона бачила, хто стріляв. Заявила. За кілька днів їй принесли велику суму грошей і лист про те, що босу шкода. Суду не було.

Убив і розчинив у кислоті тіло дитини ворога

Джованні Бруска відсидів 25 років. Довели його причетність до 100 убивств. За кровожерливість і жорстокість отримав прізвисько Свиня. Піді­рвав прокурора з дружиною і трьома охоронцями. Потім – його наступника. Убив і розчинив тіло дитини ворога. Зараз 64-річний чоловік вийшов на волю. Ні в чому собі не відмовляє. Думаю, його уб'ють, бо свідчив проти мафії. Але поки що справи в нього йдуть непогано.

У січні розпочали суд проти 355 членів "Ндрангети" й чиновників, пов'язаних із нею. За шість місяців є 345 звинувачених. За два роки вирок отримає хіба половина. Домовляться, хто візьме на себе по кілька злочинів.

235 заморожених сонь зна­йшли під час обшуку на віллі в Калабрії. Цих рідкісних гризунів фарширують і запікають для важливих обідів. Їх подають на честь примирення між мафіозними кланами і прийняття важливих рішень

Автор: Оксана СНІГУР
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 16272
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 13347
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 8839
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 1 Просмотров: 8568
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 8172
События
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
 Просмотров: 828
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
 Просмотров: 1215
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
 Просмотров: 558
"Покушали в шесть часов вечера – и всё. Не пить и не есть сутки"
"Покушали в шесть часов вечера – и всё. Не пить и не есть сутки" Просмотров: 605
"У суді проти Ахметова не доведеш нічого. Є лише версії"
"У суді проти Ахметова не доведеш нічого. Є лише версії"
2
 Просмотров: 843
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
2
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
Голосов: 1980
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть