В ядре Земли обнаружили неизвестный слой фото: Phys.org

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что внутреннее ядро ​​Земли является двойным. В нем расположен неизвестный слой.

Исследователи сравнили множество моделей внутреннего ядра Земли с данными о времени прохождения сейсмических волн через недра планеты, собранными Международным сейсмологическим центром. Выяснилось, что картине соответствует несколько наиболее вероятных вариантов анизотропии ядра. То есть оно имеет определенную внутреннюю структуру, которая влияет на скорость сейсмических волн, сообщает Phys.org.

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Некоторые специалисты считают, что материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору. Другие утверждают, что более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли. В новой научной работе подтвердили 2-ю версию.

Это указывает на то, что ранняя Земля перенесла 2 отдельных этапа охлаждения, и кристаллы железа, входящие во внутреннее ядро, по-разному сложены, образуя более сложную структуру.

На поверхности астероида Итокава обнаружили воду и органические материалы. Исследователи пришли к выводу, что астероид эволюционировал миллиарды лет, включая образование жидкости и органических веществ, так же как это делает Земля.