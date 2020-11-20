В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ

Владимир Бугров: "Когда читаешь первую лекцию, должен понимать, что будет на последней"

Он перечитывает "Гарри Поттера" и увлекается украинским фэнтези. Любит путешествовать. Во всех странах интересуется организацией обучения в университетах. Убежден, что Джоан Роулинг, описывая Хогвардс, ничего не придумывала, а показала обычную британскую систему образования.

53-летний Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, хочет видеть вуз комфортным для всех участников образовательного процесса, интегрированным в мировое научное пространство, конкурентоспособным современным исследовательским вузом.

Что означает качественное высшее образование?

Его суть выглядит как ответ на четыре вопроса: кто учит? Кого учат? Чему учат? И как? Эти вопросы на первый взгляд кажутся простыми.

А в совокупности разворачиваются в стратегию современного университета. Чтобы быть успешными, привлекательными для поступающих, работодателей и меценатов, украинские вузы должны честно ответить себе на эти вопросы.

Не каждый человек, защитивший диссертацию, может читать лекции

Что мешает КНУ стать украинским Хогвардсом?

Я начал бы с мифов, с "призраков", снижающих эффективность наших высших учебных заведений. Первый миф - что любой человек, защитивший диссертацию, может читать лекции. Неправда. Потому что преподавание - это профессиональная деятельность, к которой надо готовиться. И иметь талант. Не каждый практик может стать успешным преподавателем. Скажем, доктор юридических наук, судья знает процесс судопроизводства. Но как выстроить лекцию об этом, часто понятия не имеет. Журналист, имиджмейкер, рекламист – хорошо справляются со своей работой, но не всегда умеют донести это студентам. Мы должны учитывать это.

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Но ведь не отказываться же от привлечения практиков?

Конечно нет. Им надо помочь в преподавательской деятельности. Мы организовываем занятия через Институт последипломного образования, с привлечением кафедры педагогики, специалистов научно-методического центра, специалистов других факультетов. Учим, как построить курс, написать учебную программу. Потому что этот процесс в чем-то похож на возведение дома: когда закладываешь фундамент, должен понимать, какой будет крыша. Когда читаешь первую лекцию, надо понимать, что будет на последней.

Когда закладываешь фундамент, должен понимать, какой будет крыша

Какие еще мифы мешают?

Второй миф, что управленческая деятельность в образовании ничего не требует. Любой человек, что зашел в кабинет заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора – может справиться. К этому тоже надо готовиться: понимать, как обеспечить качественное образование, знать права и обязанности участников процесса. А также иметь понятие о противопожарной безопасности, противоэпидемических мероприятиях, документировании, организации охраны труда, уметь формировать имидж.

Проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров: "Все предметы должны ложиться в общую канву образовательной программы. Студенты - прагматики, они хотят получать те знания и навыки, которые пригодятся им на практике"

Что изменилось в учебном процессе за последние годы?

Британская система считается одной из лучших по качеству. В ней кадры подбирают под конкретную программу. Более того, она адаптируется под потребности каждого студента, учитывает его интересы. У нас же часто подбираем преподавателей на кафедру, а не под программу. А интересы студентов уступают перед интересами преподавателей. Должны исходить из того, что студент выбирает специальность, где имеет шанс стать успешным. Он получает образование, чтобы работать и получать достойную зарплату. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволился преподаватель, который отказывался проводить пары на украинском языке Мы разработали Положение о гаранте программы. Его роль в образовательном процессе возрастает. Должно меняться соотношение, отношения между ответственными лицами: гарант-заведующий кафедрой-деканат. Гарант вместе с деканатом формирует учебный план. Завкафедры и преподаватели являются исполнителями, должны этот план реализовать. Вот здесь важно, чтобы на каждом участке было понимание своей миссии, функционала и ответственности.



Студенты воспринимают лектора не более 20 минут

Онлайн-обучение в КНУ длится более полугода. Какие выводы можете сделать?

Дистанционное обучение показало, что в преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века. На лекциях пытаемся рассказать то, что есть в учебнике. Дистанционно студенты воспринимают монолог лектора не более 20 минут. За это время надо изложить самое важное. Остальной материал студент прорабатывает самостоятельно. А дальше приобщаться к обсуждению и дискуссии. Конечно, есть предметы, где лекция нужна. Скажем, в математике-это совместное решение задач. Я часто привожу студентам пример Джоан Роулинг. Когда она описывала Хогвардс, ничего не придумывала. Это обычная британская система образования. Сначала определенные задачи, вступление в курс, а дальше – библиотека, лаборатории. И сотрудничество с тьютором, который направляет усилия, восполняет пробелы в знаниях.

Мы же воспринимаем студента как "сосуд", куда должны набросать информации.

Да, но забываем, что у студентов сейчас такой же доступ к литературе, как и у лекторов. Так что должны изменить подходы к преподаванию переориентироваться на общее созидание знаний. В противном случае останемся на обочине и превратимся в ремесленников.

Что самое главное в онлайн обучении?

Интерактивность. Иначе студент отключается в прямом и переносном смысле. Вместо него стоит "аватарка". Преподаватель должен давать каждому задание, которое нужно выполнить коллективно. Лучший формат-общие проекты. Тогда все чувствуют включенность в процесс. Как говорил Григорий Сковорода: "Совместный труд ведет к успеху". Традиционные вопросы семинарского занятия сегодня не работают. Современное образование-это не просто трансляция знаний, это социальная среда, взаимообогащение и партнерские взаимоотношения между участниками образовательного процесса.

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Сейчас обсуждается создание онлайн-курсов. Киевский национальный университет готов к этому?

Онлайн-курсы не так просто сделать. Там есть свои правила. Скажем, нужно знать, как проводить итоговые проверки после таких курсов. Часто для контроля знаний мы выбираем тесты. Но в США наука тестология существует более ста лет. И они дискутируют, как студенты воспринимают тестирование как надо формулировать вопросы и варианты ответов. Мы же безо всяких угрызений совести пишем тесты, не зная, на самом ли деле они адекватно оценивают знания. Задания теста, как и любой экзаменационной работы, – оценить, что студент усвоил. Сегодня ищем, кто для нас, для преподавателей, провел бы курс тестологии.

Очевидно, что и после карантина часть дистанционного обучения останется. Не приведет ли это к сокращению преподавателей?

Нет. Это и есть принципиальный момент – должен измениться подход к чтению лекций - от информационного, как сейчас, до методологически-проблемного. Действительно, это не просто, требования к преподавателям растут, но другого пути нет.

Просто интересно-это в цирке. А в образовании: интересно-это нужно

Как соблюдать баланс в отношениях студентов, преподавателей и администрации?

Единственная возможность-постоянная коммуникация. К сожалению, у нас каждый изолируется в свою пещеру и не знает, что рядом делает другой. Например, студенты Института журналистики не знают, что происходит в выставочном кампусе. Я пытаюсь выстроить горизонтальные университетские связи. Сила университета – именно в этом, в синергии. Если ее нет – мы все проиграем. Надо сводить вместе людей. Это должна делать администрация – создавать площадки для общения. Задача преподавателя-обучать, читать лекции и проводить исследования. Задача ученого – проводить исследования и преподавать. А задача администрации - организовать место встречи студента, преподавателя, ученого. Сделать так, чтобы они могли комфортно сотрудничать на результат. А у нас преподаватели часто ориентированы только на процесс. Пришел в аудиторию, что-то прочитал, а что и как будет дальше-меня не обходит. Ведь я же профессор! Все предметы должны ложиться в общую канву образовательной программы. Студенты - прагматики, они хотят получать те знания и навыки, которые пригодятся им на практике. Часто обсуждают, как заинтересовать студентов. Заинтересовать – это показать нужность курса в общей подготовке студента, его направленность на результат. Просто интересно-это в цирке. А в образовании: интересно-это нужно.

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Насколько учитывает интересы студента система спецкурсов — курсов, которые можно выбирать?

У нас оно как получается? Я профессор, доктор наук, у меня есть монография, значит по ней должен быть спецкурс. Вопрос, вписывается ли он в программу даже не ставится. Но нынешние студенты просто не выберут то, что считают ненужным. И мы снова возвращаемся к профессиональному планированию образования. Студентам надо демонстрировать, что они будут изучать, кем будут на выходе. Какие предметы будут кирпичиками в выстраивании профессии. Они сейчас прагматичны. Читают программы других университетов и часто спрашивают: почему нам не преподают такой-то предмет? И я вынужден отвечать: потому что у нас нет специалиста.

Студенты читают программы других университетов и спрашивают: почему нам не преподают этот предмет?

Вы больше управленец или педагог?

Мне часто говорят, что я не доктор наук. Я кандидат наук, но профессор. Это примечательная вещь. 90 процентов моего времени-это администрирование, а 10 – образование. И если брать содержательно, я больше преподаватель, чем ученый. Получаю удовольствие от преподавания, общения со студентами. Если бы не занимался административной деятельностью, написал бы докторскую. У меня было много чего готового. Интересовался аналитической американской философией, но сейчас профессиональный интерес сместился в сторону администрирования образования.

Владимир Бугров: "Британская система считается одной из лучших по качеству. В ней кадры подбирают под конкретную программу. Более того, она адаптируется под потребности каждого студента, учитывает его интересы"

Как каждый публичный человек, время от времени вы попадаете под информационные обстрелы. Как реагируете на скандалы в сети?

Отрицательно. Потому что действительно становился жертвой информационных атак. Причем чаще всего-абсурдных. Нынешняя мода на скандалы – вредна и деструктивна. Это уничтожает доверие. Оно строится долго, а рушится за минуты.

Когда в медиа появились фейки о моих коррупционных действиях (Владимир Бугров является якобы фигурантом нескольких уголовных производств. В частности, относительно получения неправомерной выгоды в крупных размерах и домогательства с использованием служебного положения. - gazeta.ua), коммуникационники посоветовали не обращать на них внимание. Потому что это-абсурд. Информация в публикациях противоречит даже моей декларации, которая есть в открытом доступе. Но я всегда готов к дискуссии.

Мода на скандалы – вредна и деструктивна. Это разрушает доверие

Расскажите любимое стихотворение.

Это будет Шевченкова "Доля". Мне импонируют строки этой поэзии: Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою. Меня воспитывали, что в жизни не должно быть лжи. Я воспринял эту философию, поэтому порой бывает трудно и мне, и семье. Когда не можешь сказать правду - лучше промолчи. Неправда - самое большее, что раздражает.