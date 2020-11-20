В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 2817
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 288
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 666
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 639
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 423
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 477
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 405
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1242
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
Фото
Все фото
33
8
4
4
3
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Видео
Все видео
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
Просмотров: 576
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 540
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2124
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 468
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 747
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 216
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
суббота, 21 ноября 2020 10:05

В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ

  Комментировать

  Владимир Бугров: "Когда читаешь первую лекцию, должен понимать, что будет на последней"
Владимир Бугров: "Когда читаешь первую лекцию, должен понимать, что будет на последней"

Он перечитывает "Гарри Поттера" и увлекается украинским фэнтези. Любит путешествовать. Во всех странах интересуется организацией обучения в университетах. Убежден, что Джоан Роулинг, описывая Хогвардс, ничего не придумывала, а показала обычную британскую систему образования.

53-летний Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, хочет видеть вуз комфортным для всех участников образовательного процесса, интегрированным в мировое научное пространство, конкурентоспособным современным исследовательским вузом.

Что означает качественное высшее образование?

Его суть выглядит как ответ на четыре вопроса: кто учит? Кого учат? Чему учат? И как? Эти вопросы на первый взгляд кажутся простыми.

А в совокупности разворачиваются в стратегию современного университета. Чтобы быть успешными, привлекательными для поступающих, работодателей и меценатов, украинские вузы должны честно ответить себе на эти вопросы.

Не каждый человек, защитивший диссертацию, может читать лекции

Что мешает КНУ стать украинским Хогвардсом?

Я начал бы с мифов, с "призраков", снижающих эффективность наших высших учебных заведений. Первый миф - что любой человек, защитивший диссертацию, может читать лекции. Неправда. Потому что преподавание - это профессиональная деятельность, к которой надо готовиться. И иметь талант.

Не каждый практик может стать успешным преподавателем. Скажем, доктор юридических наук, судья знает процесс судопроизводства. Но как выстроить лекцию об этом, часто понятия не имеет. Журналист, имиджмейкер, рекламист – хорошо справляются со своей работой, но не всегда умеют донести это студентам.

Мы должны учитывать это.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский студент перенес в Minecraft корпус университета Шевченко: видео

Но ведь не отказываться же от привлечения практиков?

Конечно нет. Им надо помочь в преподавательской деятельности.

Мы организовываем занятия через Институт последипломного образования, с привлечением кафедры педагогики, специалистов научно-методического центра, специалистов других факультетов. Учим, как построить курс, написать учебную программу. Потому что этот процесс в чем-то похож на возведение дома: когда закладываешь фундамент, должен понимать, какой будет крыша. Когда читаешь первую лекцию, надо понимать, что будет на последней.

Когда закладываешь фундамент, должен понимать, какой будет крыша

Какие еще мифы мешают?

Второй миф, что управленческая деятельность в образовании ничего не требует. Любой человек, что зашел в кабинет заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора – может справиться. К этому тоже надо готовиться: понимать, как обеспечить качественное образование, знать права и обязанности участников процесса. А также иметь понятие о противопожарной безопасности, противоэпидемических мероприятиях, документировании, организации охраны труда, уметь формировать имидж.

  Проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров: "Все предметы должны ложиться в общую канву образовательной программы. Студенты - прагматики, они хотят получать те знания и навыки, которые пригодятся им на практике"
Проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров: "Все предметы должны ложиться в общую канву образовательной программы. Студенты - прагматики, они хотят получать те знания и навыки, которые пригодятся им на практике"

Что изменилось в учебном процессе за последние годы?

Британская система считается одной из лучших по качеству. В ней кадры подбирают под конкретную программу. Более того, она адаптируется под потребности каждого студента, учитывает его интересы.

У нас же часто подбираем преподавателей на кафедру, а не под программу. А интересы студентов уступают перед интересами преподавателей.

Должны исходить из того, что студент выбирает специальность, где имеет шанс стать успешным. Он получает образование, чтобы работать и получать достойную зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволился преподаватель, который отказывался проводить пары на украинском языке

Мы разработали Положение о гаранте программы. Его роль в образовательном процессе возрастает. Должно меняться соотношение, отношения между ответственными лицами: гарант-заведующий кафедрой-деканат. Гарант вместе с деканатом формирует учебный план. Завкафедры и преподаватели являются исполнителями, должны этот план реализовать. Вот здесь важно, чтобы на каждом участке было понимание своей миссии, функционала и ответственности.

Студенты воспринимают лектора не более 20 минут

Онлайн-обучение в КНУ длится более полугода. Какие выводы можете сделать?

Дистанционное обучение показало, что в преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века. На лекциях пытаемся рассказать то, что есть в учебнике. Дистанционно студенты воспринимают монолог лектора не более 20 минут. За это время надо изложить самое важное. Остальной материал студент прорабатывает самостоятельно. А дальше приобщаться к обсуждению и дискуссии.

Конечно, есть предметы, где лекция нужна. Скажем, в математике-это совместное решение задач. Я часто привожу студентам пример Джоан Роулинг. Когда она описывала Хогвардс, ничего не придумывала. Это обычная британская система образования. Сначала определенные задачи, вступление в курс, а дальше – библиотека, лаборатории. И сотрудничество с тьютором, который направляет усилия, восполняет пробелы в знаниях.

Мы же воспринимаем студента как "сосуд", куда должны набросать информации.

Да, но забываем, что у студентов сейчас такой же доступ к литературе, как и у лекторов. Так что должны изменить подходы к преподаванию переориентироваться на общее созидание знаний. В противном случае останемся на обочине и превратимся в ремесленников.

Что самое главное в онлайн обучении?

Интерактивность. Иначе студент отключается в прямом и переносном смысле. Вместо него стоит "аватарка". Преподаватель должен давать каждому задание, которое нужно выполнить коллективно. Лучший формат-общие проекты. Тогда все чувствуют включенность в процесс. Как говорил Григорий Сковорода: "Совместный труд ведет к успеху". Традиционные вопросы семинарского занятия сегодня не работают. Современное образование-это не просто трансляция знаний, это социальная среда, взаимообогащение и партнерские взаимоотношения между участниками образовательного процесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобразования советует вузам перейти на смешанную форму обучения

Сейчас обсуждается создание онлайн-курсов. Киевский национальный университет готов к этому?

Онлайн-курсы не так просто сделать. Там есть свои правила. Скажем, нужно знать, как проводить итоговые проверки после таких курсов. Часто для контроля знаний мы выбираем тесты. Но в США наука тестология существует более ста лет. И они дискутируют, как студенты воспринимают тестирование как надо формулировать вопросы и варианты ответов. Мы же безо всяких угрызений совести пишем тесты, не зная, на самом ли деле они адекватно оценивают знания. Задания теста, как и любой экзаменационной работы, – оценить, что студент усвоил. Сегодня ищем, кто для нас, для преподавателей, провел бы курс тестологии.

Очевидно, что и после карантина часть дистанционного обучения останется. Не приведет ли это к сокращению преподавателей?

Нет. Это и есть принципиальный момент – должен измениться подход к чтению лекций - от информационного, как сейчас, до методологически-проблемного. Действительно, это не просто, требования к преподавателям растут, но другого пути нет.

Просто интересно-это в цирке. А в образовании: интересно-это нужно

Как соблюдать баланс в отношениях студентов, преподавателей и администрации?

Единственная возможность-постоянная коммуникация. К сожалению, у нас каждый изолируется в свою пещеру и не знает, что рядом делает другой. Например, студенты Института журналистики не знают, что происходит в выставочном кампусе. Я пытаюсь выстроить горизонтальные университетские связи. Сила университета – именно в этом, в синергии. Если ее нет – мы все проиграем.

Надо сводить вместе людей. Это должна делать администрация – создавать площадки для общения.

Задача преподавателя-обучать, читать лекции и проводить исследования. Задача ученого – проводить исследования и преподавать. А задача администрации - организовать место встречи студента, преподавателя, ученого. Сделать так, чтобы они могли комфортно сотрудничать на результат. А у нас преподаватели часто ориентированы только на процесс. Пришел в аудиторию, что-то прочитал, а что и как будет дальше-меня не обходит. Ведь я же профессор!

Все предметы должны ложиться в общую канву образовательной программы. Студенты - прагматики, они хотят получать те знания и навыки, которые пригодятся им на практике.

Часто обсуждают, как заинтересовать студентов. Заинтересовать – это показать нужность курса в общей подготовке студента, его направленность на результат. Просто интересно-это в цирке. А в образовании: интересно-это нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский передал президентскую академию Университету Шевченко

Насколько учитывает интересы студента система спецкурсов — курсов, которые можно выбирать?

У нас оно как получается? Я профессор, доктор наук, у меня есть монография, значит по ней должен быть спецкурс. Вопрос, вписывается ли он в программу даже не ставится. Но нынешние студенты просто не выберут то, что считают ненужным. И мы снова возвращаемся к профессиональному планированию образования.

Студентам надо демонстрировать, что они будут изучать, кем будут на выходе. Какие предметы будут кирпичиками в выстраивании профессии. Они сейчас прагматичны. Читают программы других университетов и часто спрашивают: почему нам не преподают такой-то предмет? И я вынужден отвечать: потому что у нас нет специалиста.

Студенты читают программы других университетов и спрашивают: почему нам не преподают этот предмет?

Вы больше управленец или педагог?

Мне часто говорят, что я не доктор наук. Я кандидат наук, но профессор. Это примечательная вещь. 90 процентов моего времени-это администрирование, а 10 – образование. И если брать содержательно, я больше преподаватель, чем ученый. Получаю удовольствие от преподавания, общения со студентами.

Если бы не занимался административной деятельностью, написал бы докторскую. У меня было много чего готового. Интересовался аналитической американской философией, но сейчас профессиональный интерес сместился в сторону администрирования образования.

  Владимир Бугров: "Британская система считается одной из лучших по качеству. В ней кадры подбирают под конкретную программу. Более того, она адаптируется под потребности каждого студента, учитывает его интересы"
Владимир Бугров: "Британская система считается одной из лучших по качеству. В ней кадры подбирают под конкретную программу. Более того, она адаптируется под потребности каждого студента, учитывает его интересы"

Как каждый публичный человек, время от времени вы попадаете под информационные обстрелы. Как реагируете на скандалы в сети?

Отрицательно. Потому что действительно становился жертвой информационных атак. Причем чаще всего-абсурдных. Нынешняя мода на скандалы – вредна и деструктивна. Это уничтожает доверие. Оно строится долго, а рушится за минуты.

Когда в медиа появились фейки о моих коррупционных действиях (Владимир Бугров является якобы фигурантом нескольких уголовных производств. В частности, относительно получения неправомерной выгоды в крупных размерах и домогательства с использованием служебного положения. - gazeta.ua), коммуникационники посоветовали не обращать на них внимание. Потому что это-абсурд. Информация в публикациях противоречит даже моей декларации, которая есть в открытом доступе. Но я всегда готов к дискуссии.

Мода на скандалы – вредна и деструктивна. Это разрушает доверие

Расскажите любимое стихотворение.

Это будет Шевченкова "Доля". Мне импонируют строки этой поэзии:

Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою.

Меня воспитывали, что в жизни не должно быть лжи. Я воспринял эту философию, поэтому порой бывает трудно и мне, и семье. Когда не можешь сказать правду - лучше промолчи. Неправда - самое большее, что раздражает.

Автор: Юлия ЖУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания

Сталлоне за три дня написал сценарий "Рокки"

Повстанцы провели конференцию порабощенных народов

В первый полет король назначил преступников

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 24796
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 12798
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 9279
Огласили &quot;Женщину года 2020&quot;: самые горячие снимки победительницы
Огласили "Женщину года 2020": самые горячие снимки победительницы
6
 Просмотров: 8838
Доллар может упасть на 20%
Доллар может упасть на 20% Просмотров: 6904
Наука
В Украине учатся преимущественно малообеспеченные иностранцы - эксперт рассказал о реалиях студентов из других стран
В Украине учатся преимущественно малообеспеченные иностранцы - эксперт рассказал о реалиях студентов из других стран
 Просмотров: 360
Цифры впечатляют: узнали количество и вес частиц коронавируса у инфицированных
Цифры впечатляют: узнали количество и вес частиц коронавируса у инфицированных Просмотров: 513
Исследовали влияние видеоигр на психическое здоровье человека
Исследовали влияние видеоигр на психическое здоровье человека Просмотров: 270
Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови
Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови Просмотров: 279
Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца
Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
19
Зеленскому стали больше доверять - опрос
14
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
10
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
4
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
2
Украинцы постепенно прозревают от очарования Зеленским – Геращенко
Голосов: 916
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть