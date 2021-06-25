"Святой Грааль": ученые ответили на главный вопрос современной космологии

Первые звезды в космосе появились через 250-350 млн лет после Большого взрыва. Тогда же состоялся так называемый космический рассвет.

Соответствующее исследование сделали ученые Королевского астрономического общества, передает ВВС. Это ответ на один из самых больших вопросов в современной космологии.

"Это просто Святой Грааль. Мы смогли оглянуться достаточно далеко, чтобы увидеть самое первое поколение звезд и галактик. Теперь есть первые убедительные доказательства того, когда именно Вселенная впервые погрузилась в звездный свет", - заявил профессор Ричард Эллис из Университетского колледжа Лондона.

Поиск "космического рассвета" был делом его жизни.

Автор: RALF KAEHLER/TOM ABEL Моделирование того, как выглядела бы одна из первых звезд

Команда проанализировала шесть самых отдаленных галактик, которые одними из самых первых появились во Вселенной. Вычисляя их возраст, ученые рассчитали начало "космического рассвета" — периода, в который сформировались первые звезды. Руководил исследованием доктор Николас Лапорт из института астрономии Кавли в Кембридже. Он говорит, что "космический рассвет" — решающий момент в истории Вселенной.

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На карты National Geographic отныне будут наносить пятый океан. С 1915 года выпускают карты, где отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. 8 июня, во Всемирный день океанов, картографы признали, что есть еще Южный океан.