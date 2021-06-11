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пятница, 11 июня 2021 13:59

В 100 раз больше Солнца: в центре галактики нашли уникальную звезду

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В 100 раз больше Солнца: в центре галактики нашли уникальную звезду
Ранее ученые определили, что пыль заставляет гигантскую звезду Epsilon Aurigae тускнеть на 50% каждые 27 лет. Фото: Amanda Smith

Международная группа ученых заметила гигантскую мигающую звезду в центре Млечного Пути. Она почти полностью теряет яркость, а затем постепенно ее восстанавливает.

Ученые из Великобритании и Польши наблюдали за расположенной за 25 тыс. световых лет звездой через телескоп в обсерватории Чили, сообщает Кембриджский университет. Они заметили, что небесное тело в 100 раз больше Солнца и теряет яркость. Потеряв 97% яркости, звезда почти исчезла с неба, а затем за 100 дней вернулась в исходное состояние.

Ученые называют такие звезды WIT. Последний объект назвали VVV-WIT-08. Заря потеряла яркость из-за того, что ее закрыла пыль возле орбиты соседней планеты. Неизвестно, когда она снова потускнеет. Ученые считают, что это произойдет в ближайшие 20-200 лет.

Это не первая мигающая звезда, которую обнаружили астрономы. VVV-WIT-08 отличается от других тем, что тускнеет и возвращает яркость в течение месяцев, а не лет. Исследователи надеются, что открытие новых мигающих объектов позволит им определить особенности этих небесных тел.

Ранее ученые определили, что пыль заставляет гигантскую звезду Epsilon Aurigae тускнеть на 50% каждые 27 лет. А еще одна заря под названием TYC 2505-672-1 теряет яркость из-за пыли от звезды рядом каждые 69 лет.

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На карты National Geographic отныне будут наносить Пятый океан. С 1915 года выпускают карты, где отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. 8 июня, во Всемирный день океанов, картографы признали, что есть еще Южный океан.

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