Китайский марсоход прислал новые впечатляющие фото Красной планеты

Первый китайский марсоход Zhurong прислал на Землю серию снимков с Красной планеты.

На церемонии в Пекине, где говорили об успехе первой миссии Китая по исследованию Марса, представили даже фотографию зонда на фоне марсианских пейзажей. 11 июня фотографии опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA), сообщает Xinhua.

На кадры попали панорама места посадки марсохода, национальный флаг КНР на Красной планете и фото самого Zhurong вместе с посадочной платформой.

Фото: CNSA

Миссия марсохода Zhurong заключается в исследовании почвы и климата Красной планеты. Она продлится три месяца. Машина высотой 1,85 м и весом примерно 240 кг способна передвигаться со скоростью до 200 м/час.

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Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе 15 мая. Это впервые Китай высадил зонд на другой планете. Марсоход будет исследовать район, известный как Утопия Планиция. Впоследствии он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале.