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понедельник, 03 февраля 2020 10:50

Стартует регистрация на ВНО

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Стартует регистрация на ВНО
Началась регистрация на ВНО Фото: testportal.gov.ua

3 февраля начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020-го.

В этом году она продлится до 24 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Для успешной регистрации абитуриенту нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Комплекты регистрационных документов поступающих для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений имеют право направлять до 17 марта 2020-го.

24 января завершилось пробное внешнее независимое оценивание. На него зарегистрировались более 65 тыс. участников. Стоило тестирования от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

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Дата
03
февраля

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