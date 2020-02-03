Стартует регистрация на ВНО

Началась регистрация на ВНО Фото: testportal.gov.ua

3 февраля начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020-го.

В этом году она продлится до 24 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали уникальную школу для спортсменов-инвалидов

Для успешной регистрации абитуриенту нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Комплекты регистрационных документов поступающих для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений имеют право направлять до 17 марта 2020-го.

24 января завершилось пробное внешнее независимое оценивание. На него зарегистрировались более 65 тыс. участников. Стоило тестирования от 138 до 150 грн в зависимости от региона.