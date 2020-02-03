Стартует регистрация на ВНО

3 февраля начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020-го.
В этом году она продлится до 24 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
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Для успешной регистрации абитуриенту нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Комплекты регистрационных документов поступающих для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений имеют право направлять до 17 марта 2020-го.
24 января завершилось пробное внешнее независимое оценивание. На него зарегистрировались более 65 тыс. участников. Стоило тестирования от 138 до 150 грн в зависимости от региона.
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