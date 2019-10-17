Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык

49% украинцев поддерживают переход всех школ на украинский язык Фото: УНН

49% украинцев одобряют переход всех русскоязычных школ на украинский язык.

По данным социологического опроса 47% жителей Украины не одобряют заявление министра образования Анны Новосад о полном обучение в школах на украинском языке, сообщает Киевский международный институт социологии.

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Полностью одобряют заявление министра образования 33% респондентов, 31% - совсем наоборот. Скорее одобряют 16% опрошенных, еще 16% скорее не поддерживают такое решение. 4% - затруднились определиться с ответом.

В ходе опроса провели 1,2 тыс. интервью. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Опрос провели методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 9 по 11 октября.