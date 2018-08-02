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четверг, 02 августа 2018 18:05

Психолог рассказал, как найти любовь

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Психолог рассказал, как найти любовь
Найти и сохранить любовь не трудно. Фото: Joinfo

Чтобы найти любовь и сохранить ее, важно разобраться в себе.

"Многие люди мечтают о любви - один раз и на всю жизнь, создать семью. Мечтают встретить родственную душу, которая не предаст, не обманет, не будет ссориться с тобой каждые выходные в Ашане". Но почему-то для большинства людей это задача так и остается несбыточной, хотя желание такое большое", - пишет российский психолог Михаил Лабковский в Instagram.

Когда в очередной раз не удается построить отношения, люди думают, что снова ошиблись с выбором. Мол, следует лучше искать.

"Но почему же ничего не меняется? Опять конфликты, измены, ссоры, скандалы? Помните популярную интернет-пословицу "Куда бы ты ни шел, ты всегда берешь с собою"? То есть на каждые новые отношения вы приходите со своими тараканами, со своими проблемами. Хотя, казалось, что вы точно знаете, чего хотите", - продолжает психолог.

По словам психолога, в каждые новые отношения человек приходит с теми же мыслями, чувствами и страхами. Именно поэтому выбирает партнера по строго определенным набором качеств.

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"Вас всегда тянет на человека, который так или иначе" компенсирует "ваши заморочки, страхи, тревожность, обиды, ревность, конфликты Поэтому единственный способ найти настоящую любовь - это не с женихами разобраться, а с собой", - советует Лабковский.

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Эмоционально и психологически они еще "там", выстраивают внутренние диалоги с бывшей или прежним.

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