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четверг, 26 июля 2018 07:25

Почему возникает домашнее насилие

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Почему возникает домашнее насилие
Миллион женщин в Украине страдают от домашнего насилия. Фото: Еспресо.TV

Ежегодно в Украине 600 женщин погибают от агрессии в семье. 1 млн - подвергается насилию. Лишь 10% женщин говорят о нем.

"Домашнее насилие - это проявление агрессии и насильственных действий одного из членов семьи по отношению к другому. Оно имеет циклический характер. Мощность бытового насилия всегда растет. Если начинается с психологического - будет усиливаться и дойдет до физического. Физическое начнется толчка, с пощечину, затем - удар кулаком, удар молотком. Это может закончиться смертью. Если бил раз в год, впоследствии будет бить раз в месяц, потом - в неделю и дойдет до ежедневных побоев", - рассказывает в эфире программы Только спокойно на Радио НВ психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Предпосылкой к становлению домашнего агрессора может быть травма детства. Если человек переживал насилие, может его как норму переносить во взрослую жизнь

"Это так называемая "трансгрессия границ". Когда ребенок в детстве получала опыт фрустрации, когда его границы не замечали и игнорировали. Ребенок получил опыт того, что его границы никого не интересуют и они могут быть нарушены в любое время. Если человек вырастает с тем, что его границы ничего не значат, то он не чувствителен к границам другого человека", - объясняет эксперт.

Выделяют четыре типа домашнего насилия.

1. Физическое насилие

Самый распространенный тип домашнего насилия. Один из партнеров проявляет физическую силу по отношению к другому. По украинскому законодательству, за это агрессор может нести административную или уголовную ответственность.

2. Сексуальное насилие

Для этого вида насилия характерно преклонение к физическому контакту несмотря на несогласие партнера. Один из его видов - сексуальное насилие над ребенком и склонение несовершеннолетнего к просмотру эротики или порнографии.

3. Психологическое насилие

Оно сопровождается оскорблениями, унижениями, угрозами по отношению к своему партнеру или ребенку. Такое насилие перерастает в физическое. Часто оно комбинированное. Одна из форм психологического насилия - манипуляция другим человеком. Цель - заставить усомниться в своей адекватности.

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4. Экономическое насилие

Проявляется в манипуляции с использованием денег для давления на своего партнера. К примеру, мужчина зарабатывает больше, поэтому контролирует использование средств, требует отчеты и тому подобное.

В Украине существуют службы, которые реагируют на случаи бытового насилия и немедленно выезжают на вызовы. Если у партнера проявляются признаки агрессивного поведения, специалист советует обратиться к семейному психологу.

Существуют 4 признака, свидетельствующих о приближении разрыва отношений с партнером. Особое внимание следует уделять невербальном общению, советует американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд. Некоторые изменения в поведении могут свидетельствовать о начале проблем в отношениях партнеров.

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