Почему в зданиях сельских школ отсутствуют туалеты

267 млн грн понадобится на обустройство школьных туалетов в селах Фото: УНІАН

Министерка образования Украины Анна Новосад объяснила, кто виноват в том, что в сельских школах плохие туалеты.

В этом году правительство Украины потратил 267 млн ​​грн на обустройство теплых туалетов в школе, которые соответствуют требованиям, передает "Завтрак с 1 + 1".

"Таких условий у наших детей не должно быть. На конец года мы получим финальную цифру - сколько регионов смогли справиться с этой позорной ситуацией и все-таки обустроить эти туалеты", - говорит Новосад.

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По ее словам, сейчас такой процесс происходит чрезвычайно медленно.

"Чтобы проверить потратили ли средства, надо обращаться к основателю своей школы. Если у вас ОТГ, то обращайтесь к ответственным людям, которые занимаются образованием в вашей общине. Если ОТГ нет, то в районный отдел, в департамент образования или в министерство", - говорит Министерка.

В МОН посчитали, что для обустройства более 800 туалетов, которые сейчас находятся на улице или есть в плохом состоянии понадобится 267 млн ​​грн.

В Днепре потратят 7 млн ​​гривен на переход к школьному туалету на улице.