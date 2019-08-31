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суббота, 31 августа 2019 18:45

Почему украинские изобретения не используют в широких кругах: объяснение эксперта

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Почему украинские изобретения не используют в широких кругах: объяснение эксперта
Разработки интеллектуальной собственности не патентуются в Украине Фото: Юстикон

По результатам "Украинского института интеллектуальной собственности" в течение первого полугодия 2019 году в Украине от национальных и иностранных изобретателей в целом поступило 28 956 заявок на патент объектов промышленной собственности. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года общее количество заявок увеличилось на 2,3%. количество заявок на изобретения уменьшилась на 4,3%.

Из них от национальных заявителей - 1188 на изобретения и 5129 на полезные модели. От иностранных - 828 и 39 соответственно. Часть заявок от иностранных заявителей на изобретения уменьшилась и составила 41,1%. Лидерами среди зарубежных стран остались США - 250, Германия - 105, Швейцария - 89, Великобритания - 36 и Нидерланды - 19. На полезные модели от заявителей Словакии поступило - 10, Беларуси - 9, Кипра и Латвии - по 5 и Российской Федерации - 3.

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Украина занимает первое место по количеству выданных патентов на полезную модель в мире. Изобретение - это совершенно новое решение или открытие, а полезная модель - это несколько улучшеное изобретение, которое по сути не имеет новизны, - объясняет начальник отдела коммуникаций и стратегии развития Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Яна Подлесная.

Если украинские изобретения начнут массово производить, то это как-то повлияет на экономику государства?

В Украине так называемые "Малые патенты" на полезную модель и промышленный образец есть не дорогими по сравнению с патентом на изобретения. Однако поставить на поток и дать коммерциализироваться, то есть получить прибыль за то, что исследователь изобрел не так то просто. Получение патента еще не означает, что есть готовые результаты тестирования, которые скажут приведет ли такое изобретение к повышению конкурентоспособности и улучшение других показателей.

Кроме этого, ежедневно появляются все новые и новые полезные модели. Если они пройдут проверку целесообразности и актуальности, тогда в Украине будет стремительный переход от сырьевой экономики к продуктовой. К сожалению, сейчас количество всех технических решений превышает качество.

Почему только исключительные изобретения доходят до "производственного конвейера"?

Есть несколько причин этого процесса. Для начала отсутствия спроса на рынке. Коммерциализация происходит в том случае, когда есть необходимость в изобретении и целевая аудитория на рынке, которой он понадобится. Например, человек получает патент на полезную модель - металлическую емкость, которая фильтрует какую-то жидкость. Ее можно использовать в фермерском хозяйстве или в области пищевой промышленности. Это изобретение является полезным и оно решает определенную проблему, однако уже существует улучшенная версия такого устройства.

Какие еще?

Отсутствие финансов на проведение лабораторных исследований, чтобы проверить можно ли коммерциализировать изобретение или нет. В-третьих, отсутствие "государственных инструментов", которые помогают со всеми необходимыми процедурами. Сейчас в Украине существует единственное учреждение, которое может поддержать и провести нужные тестирования и дать рекомендации. Таким финансовым "инструментом" является Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития. Последнее - отсутствие опыта в самих создателей в дальнейших исследованиях их изобретений.

В какой сфере наибольшие проблемы с изобретениями?

В области информационно-коммуникационных технологий. Согласно законодательству Украины, государственная система не патентует компьютерные программы. Таким образом, украинские компании, которые занимаются такими технологиями, открывают свои офисы в США. В этой стране любая интеллектуальная деятельность человека патентуется. У нас такое невозможно, согласно Закону Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели". Именно из-за отсутствия законодательной базы наши программисты уезжают работать за границу, где будут получать заслуженный роялти - авторское вознаграждение.

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Какая отрасль является рекордсменом среди изобретений?

Большая часть инноваций на территории Украины, имеет свое назначение именно в сельскохозяйственных предприятиях. Например, такие отечественные компании, как "Кернел", "Нибулон" или "Мироновская птицефабрика" являются конкурентоспособными на своем рынке благодаря сочетанию технологий машиностроения, искусственного интеллекта или Internet of Things, который превращает привычные для нас вещи в новые устройства, создавая как умные часы, так и разумные города.

Также у нас огромный прорыв совершили в сфере энергетики. Немало разработок есть в области космоса. К сожалению, последние тоже не комплементуються через законодательные барьеры. Среди лидеров есть и пищевая промышленность.

Какие изобретения нельзя запатентовать в Украине?

Существует два подхода к патентованию - европейский и американский. В первом, куда попала и Украина, изъятые методы практической деятельности человека, то есть они не патентуются. Во втором - наоборот. Также в нашем государстве соответствующую правовую охрану не могут получить еще и методы организации, управления, методы выполнения умственных операций, компьютерные программы, результаты художественного конструирования, условные обозначения, топография интегральных микросхем, породы животных, сорта растений и тому подобное.

Что касается последних, то, например, Национальный университет биоресурсов и природопользования выводит большое количество новых растений и жуков и проводит различные мутации. Однако эти методы не патентуются и их легко украсть. Есть немало примеров, когда на конференциях или других событиях украинские ученые представляли свои открытия, а их потом легко копировали.

Есть ли в Украине полезные изобретения, которые используют в широких кругах?

Да. Например, Национальная академия наук Украины запатентовала очень много своих изобретений в сфере энергетики или сварочных материалов. Их технологии являются одними из лучших, которые разрабатывались. По инновационному потенциалу в нашей стране лидирует аграрная компания Нибулон. У них есть специальная лаборатория, где благодаря компьютерным технологиям можно определить на каком расстоянии необходимо посадить семечко, чтобы оно лучше проросло и созрело.

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Можно бесплатно провести все исследования и массово изготавливать и использовать изобретение?

На конкурсной основе Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития предоставляет в 500 тысяч гривен, в виде услуг участнику второго этапа конкурса и два миллиона победителю конкурса. К услугам, которые может предложить Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, относятся: разработка бизнес-модели, подготовка презентационных материалов, проведение лабораторных тестов, подготовка патентной заявки, анализ патентной чистоты и консалтинговые услуги.

После предоставления услуг стартапа, решают возможно ли дальнейшее инвестирование в него. После этого изобретатель получает дополнительные средства на создание предприятия. В течение трех лет после этого владелец стартапа привлекает инвестора и осуществляет хозяйственную деятельность без участия Минэкономразвития.

"Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития" является экспериментальным проектом который реализуется с 1 января 2019 по 31 декабря 2019. Сейчас это единственный государственный инструмент для поддержки стартапов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов творческой интеллектуальной деятельности человека.

Автор: Соломия Цура
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