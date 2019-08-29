Человечество ожидает демографический коллапс - Маск

Макс предсказывает демографический коллапс человечеству. Фото из Открытых источников.

Уже через 20 лет человечество ожидает демографический коллапс, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в последующие 20 лет, - демографический коллапс", - сказал Маск в рамках своего выступления на конференции об искусственном интеллекте в Шанхае, передает Quartz.

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Собеседник Маска, основатель компании Alibaba Джек Ма, согласился с ним. Он отметил, что несмотря на проблемы с крайне многочисленным населением в Китае, сокращение количества людей ускорится.

По мнению Илона Маска вопросу демографии на планете нужно уделить большое внимание.

Ученые выяснили, что 3-4 миллиарда лет назад климат на Марсе был другой. Шли дожди и текли реки. Со временем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.