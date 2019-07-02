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среда, 03 июля 2019 08:20

Изобретение немца напоминал велосипед

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Изобретение немца напоминал велосипед
Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. Фото: SHolzhüter

Немецкий изобретатель Карл Бенц совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции со скоростью 16 км/ч 3 июля 1886. Он проехал 100 м одной из улицей города Мангейм. Жители были удивлены увиденным - в трехколесную колясу не были запряжены лошади. Она двигалася самостоятельно.

1883 года изобретатель Карл Бенц организовал компанию "Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik". Компания начала производить и продавать бензиновые двигатели. Бенц сконструировал свой первый автомобиль. 29 января 1886-го немецкий инженер получил патент на автомобиль с газовым двигателем - Benz Patent-Motorwagen.

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Произведение немца напоминал велосипед. Имело 3 металлические колеса с длинными спицами и раму. Было рассчитан на 2 человека. На автомобиль изобретатель поставил 4-контактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Его расположили между 2 задних колес. Двигатель имел мощность 0.9 л.с. Это позволило развить скорость до 16 км/ч.

Оригинал своего первого авто Карл Бенц подарил в 1906 году Немецкому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии - для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.

Древнейшие Автогонки прошли во Франции 26 июня 1906. Гран-при Франции прошло в пригородах Ле-Мана. Машины ехали по дорогам общего пользования.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
июля

Изобретение немца напоминал велосипед

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