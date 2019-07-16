Назвали топовые вузы Украины 2019 года

 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 441
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 630
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3060
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1377
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 855
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1980
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5725
Фото
Все фото
8
5
3
2
5
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Видео
Все видео
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 630
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1674
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 855
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1350
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 05:25

Назвали топовые вузы Украины 2019 года

  Комментировать
Назвали топовые вузы Украины 2019 года
Сейчас самой актуальной темой есть поступления

В этом году больше всего подают заявлений на вступление в киевских и львовских вузов.

В топ перших 5 вузів ввійшли:

Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тысяч заявлений.

Львовский национальный университет им. Франка - почти 19 тысяч.

Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть больше 17,5 тысяч.

НТУУ Киевский политехнический институт им. Сикорского - почти 16,5 тысяч.

НУ Львовская политехника - не больше 15 тысяч, рассказывает korrespondent.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины

Первые 5 дней вступительной кампании подало заявлений более полумиллиона абитуриентов.

В этом году можно подавать сертификаты ВНО по 2017, 2018 и 2019 год. Из них не действителен только сертификат по иностранному языку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали топовые вузы Украины 2019 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 47274
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 46843
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 25372
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 24309
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 19020
Образование
Закон об образовании признали конституционным
Закон об образовании признали конституционным Просмотров: 315
Украинским школьникам продают дневники с картой Украины без Крыма
Украинским школьникам продают дневники с картой Украины без Крыма 1 Просмотров: 4285
Определили результаты дополнительной сессии ВНО
Определили результаты дополнительной сессии ВНО Просмотров: 864
Поступающих обяжут сдавать английский на уровень В1
Поступающих обяжут сдавать английский на уровень В1 Просмотров: 1080
В Украине появился образовательный омбудсмен
В Украине появился образовательный омбудсмен Просмотров: 162
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 3054
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua