Мальчики или девочки: определили, кто более способен в математике

Девушки и парни одинаково способны в математике Фото: Scince Alert

Новое исследование показало, что в мозге нет гендерных различий, когда речь идет о восприятии математики.

Ученые показывали 104 детям разного пола в возрасте от 3 до 10 лет видео по основным математическим темам и изучили результаты МРТ-сканирования их мозга во время этого занятия. Существенных различий между активностью мозга исследователи не заметили, сообщает Scince Alert.

Также не было статистической разницы между заинтересованностью детей в математических темах.

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"Наука не совпадает с народными верованиями. Мы видим, что детский мозг функционирует одинаково независимо от пола, поэтому, надеюсь, мы сможем изменить ожидания от того, чего дети могут достичь в математике", - говорит нейробиологиня Джессика Кантлон из Университета Карнеги-Меллона.

Ученые использовали математический тест для оценки 97 детей разного пола в возрасте от 3 до 8 лет. Расхождений в способностях между девочками и мальчиками к математике и зрелости мозга - не обнаружили.

"Дело не только в том, что мальчики и девочки используют одну и ту же "математическую сеть" мозга одинаково, но и в том, что сходство было очевидно в нем всем", - сказала психологиня Алисса Керси из Чикагского университета.

В этом году 17% учащихся не смогли сдать ВНО по математике.