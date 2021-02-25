Лимитированные флагманы Redmi K40: мощный процессор и уникальный дизайн

Отследить начало продаж нового Redmi K40 в Украине можно на сайте "Все цены"

С каждым днем официальная презентация Redmi K40 становиться все ближе, и количество инсайдерской информации в интернете увеличивается. Отследить начало продаж смартфона в Украине можно на сайте "Все цены". А пока постараемся собрать всю информацию воедино и понять, каким именно будет новый топовый смартфон от Xiaomi.

Директор проекта Ван Дэн опроверг все слухи об изогнутом экране, что говорит о полностью плоской панели. Это подтверждает и недавно опубликованный тизер от производителя, на котором полностью видно новинку. Также стало известно, что в продажу поступит лимитированная версия Redmi K40 с рисунком на задней панели в стиле дамасской стали. Это решение символизирует скорость и производительность устройства. Обе модели серии K40 будут иметь корпус размером 163.7х76.4х7.8 мм.

На передней панели установлена селфи-камера. Ее особенность заключается в самом маленьком в мире смартфонов отверстии, диаметром в 2,8 мм. В тыльной части установлена тройная камера. Ранее говорилось о том, что разрешение основного датчика у стандартной модели составит 64 Мп, а у модификации Pro – 108 Мп. Но новые сведения указывают на то, что оба устройства получили максимальное разрешение в 108 Мп. Новый фотомодуль очень похож на тот, что установлен в Xiaomi Mi 10T, но расположение датчиков изменилось. В системе задействованы два больших объектива и один маленький. Есть также и двойная светодиодная вспышка. Кроме основного датчика есть широкоугольный объектив и камера для макросъемки.

Redmi K40 и Redmi K40 Pro, как и положено флагманам получили Samsung AMOLED E4 дисплеи формата Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6.67 ". Еще одной одинаковой характеристикой стала батарея на 4520 мАч.

Изначально предполагалось, что как и в прошлых моделях, базовая версия будет работать на MediaTek, а для версии Pro используют новый Qualcomm. Но в реальности, обе модели получили сверхмощное оборудование в лице Snapdragon 870 для K40 и Snapdragon 888 для K40 Pro. Подтверждениями этих слов выступили обнаруженные тесты на платформе Geekbench. В этих тестах также сообщается о других важных характеристиках новинки – ОС Android 11 и 8 Гб ОЗУ для базовой версии.

Еще одна приятная новость – использование стереодинамиков в комплекте с поддержкой Dolby Atmos, что случилось впервые для серии K.