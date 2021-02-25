Лимитированные флагманы Redmi K40: мощный процессор и уникальный дизайн

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 90
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 639
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1809
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 810
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2655
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 522
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1485
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3870
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 288
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 954
Фото
Все фото
5
3
5
4
8
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Видео
Все видео
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Интервью
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 639
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1809
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 810
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 315
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 477
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 855
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 15:19

Лимитированные флагманы Redmi K40: мощный процессор и уникальный дизайн

  Комментировать
  Отследить начало продаж нового Redmi K40 в Украине можно на сайте "Все цены"
Отследить начало продаж нового Redmi K40 в Украине можно на сайте "Все цены"

С каждым днем официальная презентация Redmi K40 становиться все ближе, и количество инсайдерской информации в интернете увеличивается. Отследить начало продаж смартфона в Украине можно на сайте "Все цены". А пока постараемся собрать всю информацию воедино и понять, каким именно будет новый топовый смартфон от Xiaomi.

Директор проекта Ван Дэн опроверг все слухи об изогнутом экране, что говорит о полностью плоской панели. Это подтверждает и недавно опубликованный тизер от производителя, на котором полностью видно новинку. Также стало известно, что в продажу поступит лимитированная версия Redmi K40 с рисунком на задней панели в стиле дамасской стали. Это решение символизирует скорость и производительность устройства. Обе модели серии K40 будут иметь корпус размером 163.7х76.4х7.8 мм.

На передней панели установлена селфи-камера. Ее особенность заключается в самом маленьком в мире смартфонов отверстии, диаметром в 2,8 мм. В тыльной части установлена тройная камера. Ранее говорилось о том, что разрешение основного датчика у стандартной модели составит 64 Мп, а у модификации Pro – 108 Мп. Но новые сведения указывают на то, что оба устройства получили максимальное разрешение в 108 Мп. Новый фотомодуль очень похож на тот, что установлен в Xiaomi Mi 10T, но расположение датчиков изменилось. В системе задействованы два больших объектива и один маленький. Есть также и двойная светодиодная вспышка. Кроме основного датчика есть широкоугольный объектив и камера для макросъемки.

Redmi K40 и Redmi K40 Pro, как и положено флагманам получили Samsung AMOLED E4 дисплеи формата Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6.67 ". Еще одной одинаковой характеристикой стала батарея на 4520 мАч.

Изначально предполагалось, что как и в прошлых моделях, базовая версия будет работать на MediaTek, а для версии Pro используют новый Qualcomm. Но в реальности, обе модели получили сверхмощное оборудование в лице Snapdragon 870 для K40 и Snapdragon 888 для K40 Pro. Подтверждениями этих слов выступили обнаруженные тесты на платформе Geekbench. В этих тестах также сообщается о других важных характеристиках новинки – ОС Android 11 и 8 Гб ОЗУ для базовой версии.

Еще одна приятная новость – использование стереодинамиков в комплекте с поддержкой Dolby Atmos, что случилось впервые для серии K.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лимитированные флагманы Redmi K40: мощный процессор и уникальный дизайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"

Лесь Курбас учился в двух університетах

Распалась военный блок

"Кольт" стал символом Дикого Запада

Появились обновленные 200 грн

Основали центр книгоиздательства

Украина перешла на новое время

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 26956
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 13887
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 10179
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 8559
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
5
 Просмотров: 8136
Наука+ИТ
Одна из функций Zoom станет бесплатной
Одна из функций Zoom станет бесплатной Просмотров: 108
Зафиксировали уникальное явление на Венере
Зафиксировали уникальное явление на Венере Просмотров: 216
Applе планирует остановить производство iPad mini
Applе планирует остановить производство iPad mini Просмотров: 54
В Украине откроется первый фирменный магазин SONY: где и когда
В Украине откроется первый фирменный магазин SONY: где и когда Просмотров: 369
"Кольт" стал символом Дикого Запада
"Кольт" стал символом Дикого Запада
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
2
Какими слова галичане больше всего удивляют жителей других регионов
2
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
Голосов: 3797
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть