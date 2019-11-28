Кто должен сдавать ВНО в 2020 году

Перечень участников, которые должны сдавать ВНО в 2020 году Фото: unian

В 2020 году ГИА в форме ВНО будут проходить выпускники старшей школы, ученики, студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в 2019 году получают полное среднее образование.

В этом году ВНО будут сдавать выпускники прошлых лет, которые хотят поступать на обучение в учреждения высшего образования. Они могут написать до четырех предметов, сообщает osvita.ua.

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В 2020 году выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО по укр. языку и литературе, математике или истории Украины и третий предмет по выбору выпускника.

Выпускники школ, которые поступают в учреждения высшего образования в следующем году, могут сдать тесты не более чем из четырех учебных предметов. Обязательным предметом будет украинский язык и литература. На выбор: математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика и химия.

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования внешнего независимого оценивания 2020 года.