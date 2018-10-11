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четверг, 11 октября 2018 10:11

Когда уровень моря поднимется к рекордной отметке

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Когда уровень моря поднимется к рекордной отметке
Из-за глобального потепления повышается уровень моря. Фото: УНН

Уровень моря может повыситься на 15 м. Жителей прибрежных районов ждут наводнения.

Средний уровень моря может увеличиться почти на 2,5 м до 2100-го и на 15 м до 2300-го. Такие результаты исследований ученых из Соединенных Штатов и Сингапура, пишет "Новое время".

Причина повышения воды - большие выбросы парниковых газов и глобальное потепление.

"Известно много о прошлых и будущих изменениях уровня моря. Многое остается неопределенным, как из-за поведения человека, так и из-за законов физики. Неопределенность не является поводом для игнорирования этой проблемы. Тщательное описание того, что известно, имеет решающее значение для управления рисками повышение уровня моря для побережья по всему миру", - говорит соавтор исследования доктор Роберт Копп из Университета Рутгерса в США.

Исследования показывают, что 11% из 7,6 млрд человек в мире могут попасть в зону затопления. Эти люди живут в районах на высоте менее 10 м над уровнем моря. Изменения произойдут во многих городах Европы, Азии и Америки.

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С начала XXI в. океан стал более глубоким примерно на 6 см. Жители коралловых атоллов Тихого океана уже рискуют потерять свои земли.

Ледники в Восточной Антарктиде стремительно теряют свой вес. В размерах уменьшился ледник Тотти. С апреля 2002-го по сентябрь 2016-му айсберг потерял почти 18,5 млрд т льда. Это повысило уровень моря на 0,7 мм.

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11
октября

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