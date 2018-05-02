Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте

В Национальном антарктическом центре встретили участников 22-й Украинской антарктической экспедиции. Год исследователи работали на станции "Академик Вернадский". Находились на острове Галиндез и у берегов Ледового океана.

Экспедиция состояла из 12 членов. 5 человек занимались системой жизнеобеспечения станции. Это повар, механик, врач, системный администратор и администратор связи. С научных поехали метеорологи, биологи и геофизики.

"Во время экспедиции ученые не только продолжили начатые в 40-х годах исследования, но и начали новые. Наши ученые начали изучать строение и структуру ледников с помощью георадаров. Эти приборы украинского производства. Также экспедиция продолжила совместный украинский-американский проект исследования магнитосферы Земли. Ученые сканируют ее от земного ядра до самого космоса", - говорит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Автор: Анатолий Гаевский Участники 22-й экспедиции.

Непрерывно украинские исследователи работают на станции с 1996 года. Члены экспедиции проводят в Антарктиде геофизические, медико-биологические и гидрометеорологические исследования.

"Во время экспедиции начали новые направления исследования. Биологи имеют общий с поляками, аргентинцами, австралийцами и американцами проект. Они исследуют популяции пингвинов на материке. Метеорологи занимались изучения озоновой дыры. Брали пробы воды, радиоактивных веществ, измеряли уровень снега. Также проводили медико-биологические исследования. Биологи работали совместно с врачом. Он каждый день утром и вечером измерял членам экспедиции давление и температуру тела. Медик анализировал, как магнитные бури, колебания Земли и атмосферы влияли на состояние нашего здоровья ", - рассказывает Gazeta.ua руководитель Украинской антарктической экспедиции Виктор Лукьянченко. Это шестая экспедиция ученого. Впервые поехал на Антарктический полуостров 2002-м.

В Антарктике украинские ученые с 2011-го работают над созданием морских природоохранных районов. Изучают биоразнообразие - местную флору и фауну. Во время 22-й экспедиции сделали 7 погружений под воду вблизи станции "Академик Вернадский".

"В водах близ Антарктиды нашли несколько новых и редких животных. Некоторые из них ранее находили только в море Росса. Сейчас животные на стадии описания, поэтому назвать их сейчас не могу. Чтобы довезти их в Украину, заморозили животных до минус 20 градусов в 96-процентном спирте. Благодаря этому прекращаются все биологические процессы, но не разрушается ДНК. Уже дома в лабораториях будем делать молекулярно-генетический анализ, чтобы реконструировать их эволюционные процессы. Исследования могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет", - рассказывает Gazeta.ua морской биолог Андрей Утевский.

За последние 65 лет средняя температура воздуха на материке увеличилась на 3 градуса, говорят ученые. Кроме того, на планете увеличилось количество и интенсивность гроз. Это повлияло на растительный и животный в Антарктиде, привело к таянию ледников и повышению уровня океана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проходят будни украинских исследователей в Антарктике

Изменение климата прежде всего повлияла на изменение ареала обитания пингвинов на материке. Вблизи станции "Академик Вернадский" насчитывают колонию из 800 гнездящихся пар пингвинов. Это - три вида: антарктические, осле пингвины и пингвин Адели.

"Перемещение пингвинов на материке показывает, насколько изменился климат на материке и на планете в целом. Полсотни лет назад на станции преобладали пингвины Адель. Но повышение температуры на три градуса спровоцировали уменьшение популяции этих "холоднолюбних" пингвинов. Зато ежегодно увеличивается популяция "теплолюбивых" ослиных пингвинов. Такие перемещения свидетельствуют о потеплении на Земле ", - говорит биолог Виталий Смаголь.

На материке украинские исследователи зафиксировали расширение площадей цветочных растений, в частности щучника антарктического и перменници К стремительному распространению растительности привели теплые сезоны, объясняют ученые.

"Эти растения ценные и уникальные тем, что они выжили в суровых условиях Антарктиды. Следует исследовать, за счет чего они смогли адаптироваться к климату. Если мы обнаружим эти гены и биохимические механизмы, их можно передать другим культурным растениям. Этим самым повысить их живучесть ", - говорит Gazeta.ua биолог Иван Парникоза.

Чтобы исследовать луговик в лаборатории в Украине, на материке ученые собрали семена растений.

Автор: Анатолий Гаевский Щучник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "12 месяцев в компании 12 мужчин" - как полярники собирались на Антарктиду

"Мы высадили его на агаре - вытяжке из водорослей с добавлением питательных веществ. Щучник прорастает около недели. Вырастает высотой 15 сантиметров. Если регулярно менять агар, растительное может быть зеленой вечно ", - объясняет исследователь.

22-я экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский" 1 апреля прошлого года. На экспедицию государство выделило чуть более 39 млн грн. В нынешнем году финансирование станции планируют увеличить до 80 млн грн. 23-я экспедиция отправилась на материк 21 марта.

Станция "Академик Вернадский" - это изменена британская станция "Фарадей". 1996-го Английское антарктический общество передало ее Украине за символическую плату в один фунт стерлингов. До 2006-го украинские ученые должны были передавать результаты исследований британцам. Основан научный центр в 1947 году. Таким образом, Украина входит в 29 стран, имеющих право голоса и вето при принятии международных решений по Антарктиды.