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вторник, 22 октября 2019 15:33

Как преодолеть стресс и депрессию - психолог посоветовала действенный метод

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Как преодолеть стресс и депрессию - психолог посоветовала действенный метод
Психические расстройства помогает преодолеть автобиографическая игра Фото: Shutterstock

По данным Министерства социальной политики Украины наша страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств. Около двух миллионов украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, наиболее распространенной проблемой среди психических расстройств в нашем государстве является депрессия. По данным статистики каждый четвертый человек в мире страдает психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть в течение жизни.

О симптомах и новейшим методе борьбы с психическими расстройствами рассказывает Gazeta.ua член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка.

Как определить, что у человека депрессия, сильный стресс или иное расстройство?

Очень часто основным источником отсутствия психического здоровья являются различные травматические события. Люди страдающие на них зацикливаются на очередном своем переживании. Они практически не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. В таких лиц ослабевает работа всех анализаторов: зрительного, слухового, тактильного, вкусового. Соответственно замедляется реакция. Это очень опасно. Ведь человек может не чувствовать холода или не заметить, что обжегся. Может пропасть чувство голода, вкуса.

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Какие еще симптомы?

Люди в депрессии не воспринимают быструю речь. К ним лучше обращаться на тихом и медленном языке. Важно давать больше времени на ответ. Им сложно концентрировать взгляд на уровне глаз и выше. Как правило, взгляд быстро опускается вниз. Уменьшается производительность. Человек с депрессией или не доводит дело до конца, или совсем его не начинает. Часто, он "застревает" в том времени, где произошло травмирующее событие. Самостоятельно сделать положительный анализ и выводы из ситуации такому человеку практически невозможно.

Как вывести человека из кризисной ситуации?

Очень эффективным является метод автобиографической игры. Он подходит для любых слоев населения и людей с разным уровнем стресса и депрессии.

Игра помогает участникам легко переключить свое внимание на положительные эмоции. Основная ее задача - заставить игроков сосредоточиться, подробно вспоминать и рассказывать, как они успешно преодолевали сложные ситуации в жизни. Игрок должен рассказать о количестве конкретно приложенных усилий, затраченном времени, что он сделал, чтобы достичь этого успеха. Например, кого просил, куда ходил, что искал.

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Какие правила автобиографической игры?

К положительным воспоминаний участников игры побуждают цветные изображения. Каждый рисунок пронумерован и называется. Всего 100 картинок. Они расположены по спирали, как раковина улитки. Перед началом игры каждый участник должен выбрать для себя цветную фишку. После игрок подбрасывает один игральный кубик и отчисляет своей фишкой столько ячеек с рисунками, сколько ему выпало. После хода участник рассказывает свои положительные воспоминания связаны с картинкой, на которую попала его фишка. Нужно вспомнить, какие ассоциации из личной жизни вызывает у него картинка. На рисунках изображены известные в целом предметы: книга, коробка, небо, дерево, колодец, пустая комната и тому подобное. После рассказа ход переходит к следующему игроку.

Кто должен проводить эту игру?

Человек, имеющий соответствующее психологическое образование или тот, кто занимается арт-терапевтическими методиками. Лично я прослушала трехдневный курс, где меня учили всем нюансам игры. Ведущему во время нее чрезвычайно важно контролировать, чтобы были именно положительные воспоминания и успешные ситуации.

Бывают случаи, когда игрок завершает рассказ, а ни один положительный момент так и не прозвучал, или их было очень мало. В таком случае психологу необходимо самостоятельно выделить положительные моменты из рассказа, с которого поделился игрок. Не стоит акцентировать внимание на том, что его опыт является отрицательным. Поскольку в тот момент в жизни человека это наиболее положительное воспоминание, которое ассоциируется с изображением, что ему выпало.

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К каким лиц можно применять автобиографическую игру?

Я проводила исследования среди различных групп лиц со стрессовыми признаками. Туда вошли - подростки с девиантным поведением, то есть не соответствует общепринятым нормам и с расстройствами спектра аутизма. Также лица, потерявшие близкого человека, участники антитеррористической операции в Украине, которые находились на первой линии огня и трое пострадавших в аварии. Кроме последней все остальные группы состояли из 25 человек в каждой. Эксперимент длился два года и в нем участвовало около 178 человек. Занятия проходили в течение одной недели с перерывами около двух месяцев между ними.

Психически здоровые лица могут играть в такую ​​игру?

Да. У нее практически нет ограничений. Начинать играть ее можно, когда ребенок научился читать. Очень вспомогательной она есть в детских лагерях. Игра налаживает коммуникацию всех ее участников. Следует применять ее во время семейных тренингов. Как и в предыдущем случае игроки сдруживаются. Помогает она и созависимым людям - близкие и родные человека с какими-либо зависимостями. Сейчас игру активно применяют в Европе для всех слоев населения. Особой популярностью она пользуется в соседней Польше.

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Сколько человек может играть в эту игру?

Эффективность игры не зависит от количества участников. Может быть один человек, а может больше 15. Благодаря этому игру используют как в индивидуальной, так и групповой работе. Также положительно она влияет на людей, которые присутствовали во время проведения игры, слушали рассказы, но непосредственного участия в ней не имели. Хорошо, если можно включить тихую музыку во время игрового процесса.

Игра помогает уменьшить напряжение в незнакомом обществе. Ведь игроки делятся друг с другом положительными воспоминаниями, успешным опытом, радостями, которые были в их жизни.

Какие изменения произошли с участниками после игры?

Во время рассказа положительного опыта игроки получают колоссальный ресурс от воспоминаний и положительных эмоций. Как результат, все участники стали больше верить в свои силы. Игровой формат побудил их общаться с окружающими, помогал четко формулировать и высказывать свою позицию. Также без страха, неуверенности, напряжения, сарказма, иронии и любых других форм агрессии разговаривать со своим собеседником и отстаивать свою точку зрения. Они научились плавно переходить к формулировке своей цели.

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ВОЗ называет депрессию самым распространенным психическим расстройством в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдает около 300 млн человек по всему миру. По их оценке, даже в странах с высоким уровнем дохода в среднем около 50% людей с депрессией не обращаются к специалисту.

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