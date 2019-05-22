Гриневич рассказала, будет ли принимать участие в парламентских выборах

Лилия Гриневич продолжает работать в должности, и не решила, будет ли участвовать в выборах в ВР. Фото с открытых источников.

Министр образования и науки Украини Лилия Гриневич продолжает работать на должности, и пока не определилась, будет ли участвовать в выборах в Верховную Раду.

"На данный момент я планирую работать. У нас лето – "горячий период", и мы будем работать. Понятно, что правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав правительства", - сказала Гриневич агентству "Интерфакс-Украина".

Гриневич заявила, что не определилась, будет ли участвовать в парламентских выборах.

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"Я пока думаю над этим. Что меня подталкивает к этому – нам нужно продолжать "Новую украинскую школу", есть много разных инициатив, есть законы, которые мы разработали в Министерстве образования. Я понимаю, что тут нужно влияние на эту ситуацию, поэтому, возможно, мне придется принять решение идти на выборы", - добавила она.

Министр сказала, что команда президента Украины Владимира Зеленского не проводила с ней никаких консультаций. Поэтому она не уверена, возглавит ли министерство в новом правительстве.

"Для этого я должна еще понять, какое эта команда имеет видение развития образования и науки в Украине. Для того, чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений. Пока такой дискуссии у нас не было".

С 2021-го для выпускников 11 классов будут обязательными экзамены по математике и украинскому языку.