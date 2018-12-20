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понедельник, 24 декабря 2018 07:25

Что нужно знать о развитии детей

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Развитие детей зависит от возраста, психологических и физических возможностей. Впрочем одни родители с пеленок дают детям различную информацию. Другие - совсем не спешат, не ускоряют естественный ритм.

Gazeta.ua разобралась, чему и когда учить малышей

Дети до 1 года

Первый месяц жизни малыша - период адаптации к окружающему миру. Малыш много спит. После месяца - становится более активным. Обращает внимание на цвета, поворачивает голову на звуки, показывает свои эмоции криком.

С двух месяцев ребенок становится более оживленным, меньше спит, начинает смеяться. С трех-четырех - появляется интерес. Малыш может разговаривать с собой, долго разглядывать игрушки. Начинается период развития двигательной активности.

Автор: WomanAdvice
  Первый месяц жизни малыша - период адаптации к окружающему миру.
Первый месяц жизни малыша - период адаптации к окружающему миру.

В полугодовом возрасте дети начинают ползать, пытаются сидеть, уверенно держать игрушки в руках. До 7-8 месяца малыш начинает узнавать отдельные предметы, у него появляется много эмоций. После 9 месяцев игры становятся все более осмысленными. Дети могут показать, где нос, глаза, выполняют звукоподражания.

Психологическое развитие ребенка ближе к году приобретает вполне взрослые очертания. Дети очень возбудимы, легко переходят от смеха к плачу, пугаются. Начинают произносить первые слова

Дети 1-3 лет

В этом возрасте закладывается много способностей - любознательность, уверенность, доверие. Это период развития мелкой моторики и навыков двигательной активности. Поэтому стоит малышам играть с песком, крупой, рисовать пальчиковыми красками, учить различать животных, овощи, фрукты. В этом возрасте у ребенка активно развивается речь. В 2-3 года она должна иметь представление о количестве предметов, их величину, форму, вес.

Дети 3-5 лет

Развитие малыша 3 лет происходит очень быстро. Он хочет все знать, пытается все исследовать. Важно найти для ребенка занятие, которое будет ему по душе. Дети должны учиться самостоятельно одеваться, умываться, чистить зубы, есть ложкой.

Автор: NestleBaby
  Важное внимание следует уделять развитию мелкой моторики у детей.
Важное внимание следует уделять развитию мелкой моторики у детей.

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С 4 лет малыш самостоятельно говорит, составляет предложения, отвечает на вопросы. Это - возраст "почемучек". Через год у детей начинается подготовка к школе. Дети должны уметь выполнять простые задачи, могут учить буквы, цифры и простые стихи. Играют ролевые игры, складывают пазлы, лепят. Ребенок может помогать убирать, учиться застилать кровать.

Воспитание по методике Марии Монтессори основан на том, что малыш сам выбирает для себя вид занятия. Взрослые вмешиваются только при необходимости. Благодаря такому методу воспитания дети растут более самостоятельными.

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  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
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