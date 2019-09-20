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пятница, 20 сентября 2019 21:36

Будет ли полное обучение на венгерском языке

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Будет ли полное обучение на венгерском языке
Полного обучения венгерским языком не будет Фото: Мукачево.нет

Детям нацменьшинств нужна отдельная программа обучения.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайка 100% обучения на венгерском языке не будет, сообщает Европейская правда.

"Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам - это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины", - сказал Пристайко.

Также он добавил, что Украина решает вопросы, относящиеся к компетенции государства для того, чтобы граждане были защищены.

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"И о том, насколько мы расширяем их права или сужаем, мы обязательно будем говорить с нашей общиной. Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им об этом напоминали", - заявил министр.

Пристайко считает, что гражданин Украины должен иметь возможность общаться с другими украинцами, органами власти и занимать определенную позицию в государстве. Замыкать венгерскую часть Закарпатья в анклав - это контрпродуктивно, и такого нигде нет.

На территории Украины проживает 150 тыс. венгров. 95% из них живет на территории Закарпатской области, еще 0,5% - на Днепропетровской.

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