Bitcoin хотят сделать легальной валютой в Украине

Биткойн легализуют в Украине Фото:pinterest

Bitcoin планируют легализовать в Украине. Народные депутаты рассматривают законопроект о виртуальных активах и вносят правки. 1-е чтение закона Верховная Рада сделала 2 декабря. 2-е чтение будет после Нового года.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецький в эфире телеканала "Украина 24".

"За 2 недели народные депутаты должны внести все правки: очень много фракций выразили заинтересованность и нужно все правки обработать и интегрировать в законопроект, который мы приняли в 1-м чтении", - говорит народный депутат от "Слуги народа".

"В законе о виртуальных активах они есть как нематериальное благо. Это отдельная категория в Гражданском кодексе Украины. При поправках ссылаемся на нее. Она наиболее соответствует природе виртуальных активов", - добавил народный депутат.

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Согласно отчету аналитической блокчейн-компании The Chainalysis, Украина заняла 1-е место среди всех стран мира по использованию виртуальных активов населением.