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вторник, 12 ноября 2019 17:49

Анна Новосад: профессиональное образование должны выбирать 45% выпускников школ

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Анна Новосад: профессиональное образование должны выбирать 45% выпускников школ
Училища будут обучать почти половину выпускников Фото: boguslav-vpusp.net.ua

Через 5 лет не менее 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, говорят в Кабинете Министров.

Сейчас в государстве не хватает квалифицированных работников. Поэтому МОН планирует модернизировать сеть учреждений профобразования, которая есть сейчас. Соответствующее заявление сделала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Свойственная украинцам советская традиция дать детям "высшее образование", несмотря ни на что, не показывает никакой эффективности, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Решение развивать профессиональное образование является абсолютно нормальной практикой для других стран. Например, в Германии 40 процентов абитуриентов выбирают высшее образование, а еще 40 - профессиональное".

Вместе с работодателями в МОН хотят предложить 40 новых профессиональных стандартов, создать современные мастерские в учреждениях профтехобразования и предоставить больше независимости таким заведениям.

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"За пять лет реально достичь необходимых результатов, - добавляет Громовой. - Нужно создать комплексную программу. Она должна начинаться с материально-технического обеспечения и заканчиваться огромной пропагандистской кампанией, чтобы поднимать имидж таких заведений. Также предстоит полная децентрализация соответствующих учреждений. Стоит учитывать опыт ребрендинга в бывших ПТУ в девяностых годах. Тогда он не сработал и эти заведения стали непрестижные".

В 2021-2023 годах в Украине планируют создать 7 центров профессионального совершенства в 7 регионах Украины. Кроме этого, хотят увеличить в два раза количество учащихся, обучающихся на дуальных программах, когда совмещают учебу в учебных заведениях и предприятиях для получения квалификации.

"Государство должно быть готово, что многие выпускники профессионально-технических заведений будут выезжать на работу за границу. Чтобы они оставались в Украине, работодатели должны бороться за квалифицированные кадры, повышать им зарплаты и предоставлять другие бонусы, - говорит эксперт. - Несмотря на это работники будут немалые средства вкладывают в украинскую экономику. Поэтому государство в любом случае остается в выигрыше. Такой человек может зарабатывать в Польше, однако дом будет строить в Украине. Соответственно покупать материалы и платить налоги она будет тоже здесь".

В Украине начинает работу Украинский институт развития образования, который заменит Институт модернизации содержания образования.

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