4 вещи, которые отличают украинский вуз от американского

Общие и отличительные характеристики украинских и американских вузов

Государственные вузы в Украине, не имея достойной финансовой поддержки, испытывают серьезный дефицит квалифицированных кадров, в то время как в коммерческих учреждениях ситуация с преподавательским составом лучше, но система образования та же, плюс нередки случаи взяточничества. Иное дело - колледжи и университеты США: в этой стране высшее образование - престижно и, прежде всего, потому что стоит очень дорого.

К примеру, обучение в провинциальном колледже обходится от 10 до 30 тысяч долларов в год; в известных университетах цифра переваливает за 100 тысяч. Не удивительно, что разница между образовательными системами наших стран такая внушительная. Но кроме финансовой части, есть и другие фундаментальные различия.

Честная мотивация

Общие и отличительные характеристики украинских и американских вузов

Одно из важнейших различий заключается в том, что большинство украинских студентов просто не понимают как отличная учеба в университете может обеспечить им жизнь. Ведь получив сегодня диплом бухгалтера все равно придется идти работать на минимальную зарплату, так зачем стараться в учебе?

В Америке все иначе. Здесь каждый студент понимает, что если он максимально вложится для получения высоких баллов, сможет после окончания получить престижную работу с доходом более 100 тысяч долларов в год. Именно поэтому студенты борются за свои оценки из последних сил и никогда не пускают все на самотек. А коррупции и взяточничеству просто не позволяют зародиться: студенты сами не дают взятки и следят, чтобы их не предлагали однокурсники.

Оценки кредитом

Общие и отличительные характеристики украинских и американских вузов

Система оценивания – еще один важный элемент образовательной программы. В украинских вузах используется Болонская система оценок, где за каждый предмет в конце курса можно получить отметку по 100-балльной шкале. В США тоже используется система ECTS, однако за каждый изученный предмет можно заработать собственное число кредитов. Высокий средний балл обеспечивает не просто красный диплом, а реальное конкурентное преимущество при трудоустройстве.

Гибкость и вариабельность

Общие и отличительные характеристики украинских и американских вузов

Каждый студент в Америке составляет для себя оптимальную программу обучения в рамках предметов, существующих на курсе. Есть несколько обязательных дисциплин, но остальные человек вправе выбирать самостоятельно. Плюс, много времени отводится на самостоятельную работу. И здесь реальной проблемой для многих студентов (особенно иностранцев) становится написание эссе – авторского аналитического материала, очень популярного в США.

От качества эссе во многом зависит итоговая оценка. Если его подготовка вызывает трудности, лучше обратиться за помощью на специальную лингвистическую биржу, например, papernow.org: эксперты по написанию эссе справятся с задачей быстро и в срок, а студент избежит серьезных проблем в учебе. Этим лайфхаком пользуются практически все иностранные студенты, особенно в первое время, пока не научатся писать самостоятельно.

Студенческий спорт

Общие и отличительные характеристики украинских и американских вузов

В американских учебных заведениях существует культ спорта. Игроки местной футбольной команды считаются настоящими звездами, им присваиваются отдельная стипендия и определенные льготы. Многие университеты даже разрабатывают специальные программы, чтобы привлечь к себе талантливых игроков.

Итак, теперь вы знаете, почему образование в США находится на более высоком качественном уровне. Диплом университета или колледжа этой страны во время трудоустройства максимально объективно продемонстрирует работодателю ваш уровень подготовки. И если он высокий – стабильная и престижная работа точно будут вашими.