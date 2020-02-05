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среда, 05 февраля 2020 01:45

Зеленский предложил, куда потратить деньги, полученные от "Газпрома"

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Зеленский предложил, куда потратить деньги, полученные от &quot;Газпрома&quot;
Зеленский предложил куда потратить деньги "Газпрома". Фото: ЗИК

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады, сообщила пресс-служба главы государства.

Он дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

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Раньше, президент поручил премьер-министру разобраться с выплатами высоких премий руководству Нафтогаза.

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