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пятница, 16 июля 2021 10:30

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

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В Украине ежегодно 16 июля бухгалтеры отмечают профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. В 1999 году в этот день приняли закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

"Бухгалтер всегда был востребованным специалистом на рынке труда. Кризис - не кризис, а отчеты нужно сдавать, учет вести, а дебет должен сходиться с кредитом", - рассказала Gazeta.ua Инна Новицкая, владелица компании по подбору персонала "Нова персона".

Чаще всего работодатели ищут кандидата с опытом работ от года до трех.

"Сегодня профессиональный бухгалтер должен идти в ногу со временем. Не просто работать за компьютером, а знать все современные программы. Уметь законно минимизировать налоги компании, где работает. Из-за карантина отчеты преимущественно надо сдавать дистанционно. Кроме того, после событий 2020 года много бухгалтеров перешли на удаленную работу. Теперь они не привязаны к рабочему месту в офисе. Могут не выходить из дома и оказывать услуги сразу нескольким предприятиям. Конечно, это зависит от масштабов компании и форм собственности", - говорит Новицкая.

Автор: grc.ua
  Работодатели хотят, чтобы кандидат на должность бухгалтера мог вести первичную документацию, знал специальные программы и владел иностранным языком.
Работодатели хотят, чтобы кандидат на должность бухгалтера мог вести первичную документацию, знал специальные программы и владел иностранным языком.

По ее словам, некоторые бухгалтеры осваивает управленческий учет, чтобы в будущем стать финансовым директором. Есть те, кто пытается получить сертификат, который позволит заниматься аудиторской деятельностью.

В среднем по стране бухгалтер зарабатывает 13,5 тыс. грн. В то же время самая большая средняя зарплата специалистов в Киеве - 17 тыс. грн. В пятерку городов-лидеров по размерам выплат входят Днепр, Запорожье, Львов, Одесса. Одни из самых низких зарплат в Чернигове, Хмельницком и Луцке, свидетельствует статистика Work.ua.

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"Зарплата бухгалтеров зависит от сферы, в которой работает человек. Если это ИT, то выплаты, конечно, высокие. Но и требования соответствующие. Безусловно, это знание английского языка, ведь компании работают с иностранными контрагентами. Всегда бухгалтеры были востребованы в промышленности, сельском хозяйстве. Там зарплаты ниже. В то же время главный бухгалтер по меньшей мере получает 25 тысяч гривен. Чаще - 1,5-2 тысячи долларов", - подытожила Новицкая.

Количество предложений работы в этом году в банковской отрасли выросла. Больше всего вакансий в банковской сфере есть в крупных городах - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове.

Что касается зарплат, то кредитному эксперту предлагают 10-12 тыс. грн, экономисту - 15-25 тыс., бухгалтеру - 7-25 тыс., в зависимости от региона. Кассиров ищут на зарплату 11-14 тыс. грн. Охранникам, водителям, инкассаторам в банках предлагают зарплату от 10 тыс. грн. Руководитель банковского отделения получает 20-35 тыс.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
16
июля

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

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