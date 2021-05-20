Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

73 банка и 7069 отделений: сегодня профессиональный праздник банковских работников

Ежегодно 20 мая в Украине отмечают День банковского работника. Этот праздник 2004 года своим указом учредил президент Леонид Кучма.

В Украине работают 73 банка. На 1 апреля 2021 они имели 7069 отделений. Больше всего - Ощадбанк и Приватбанк. В прошлом году банки закрыли 868 отделений, по данным Нацбанка. Больше всего сократили количество Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен Банк Аваль". В 2020-м открылись 79 новых отделений. Больше всего добавил Укргазбанк - 26 Аккордбанк - 8, банк "Сич" - 6, ПУМБ - 16, А-Банк - 7, Альянс - 5. В позапрошлом году количество отделений уменьшилось на 507 единиц - с 8509 до 8002. В банковской сфере работает 133 тыс. человек.

Автор: Елена Луценко Больше всего отделений сократили Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль

Количество предложений работы в этом году в банковской отрасли выросла, рассказали Gazeta.ua аналитики Jooble. Например, прирост предложений в апреле составил + 27% по сравнению с мартом. Больше всего вакансий в банковской сфере есть в крупных городах - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. Что касается зарплат, то кредитному эксперту предлагают 10-12 тыс. грн, экономисту - 15-25 тыс., бухгалтеру - 7-25 тыс., в зависимости от региона. Кассиров ищут на зарплату 11-14 тыс. грн. Охранникам, водителям, инкассаторам в банках предлагают зарплату от 10 тыс. грн. Руководитель банковского отделения получает 20-35 тыс.

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Также вырос спрос самих претендентов на работу в банковской сфере за последнее время. В апреле поисковых запросов было на 23% больше, чем в марте. В среднем ежемесячно фиксируют примерно 100 тыс. запросов, касающихся работы в банках. Спрос на работу сосредоточен преимущественно на крупных городах - Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре.

Укрпочта начала процесс покупки банка. Для этого объявили тендер на аналитико-консультационные работы.