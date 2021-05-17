Укрпочта планирует купить банк

Ожидаемая стоимость тендера по услугам анализа - 3 млн 500 тыс грн. Фото: Елена Луценко

Укрпочта начала процесс покупки банка. Для этого объявили тендер на аналитико-консультационные работы.

"Неделю начнем с позитива. К нему мы шли долгие четыре года. Укрпочта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет помочь с этим серьезным делом. Ну чтобы потом не говорили, что заплатили дорого и не за то что-то. Лишь скажу, что банк, который приобретается, будет небольшим. Без отделений или с малым их количеством. У нас своих 11 тысяч. И, конечно, без портфеля проблемных активов. У нас есть две-три такие цели, с которыми мы начнем переговоры. Надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев", - написал в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионеры должны будут ехать в райцентр, чтобы снять деньги в банкомате

Ожидаемая стоимость тендера по услугам анализа - 3,5 млн. грн. До 15 июня участники должны подать свои предложения на участие в торгах. Размер понижение цены - 17,5 тыс. грн.

19 мая 2020 Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 2788-д, который предусматривает создание почтового банка на базе Укрпочты (ведение ограниченной банковской деятельности). Национальный почтовый оператор уже осуществляет ряд финансовых операций: обмен валют, выдача наличных, оплата счетов, денежные переводы. Законопроект о почтовом банке даст право Укрпочте осуществлять еще три основные виды банковских операций: привлекать депозиты, открывать и вести банковские счета физических лиц и субъектов хозяйствования, выпускать платежные карточки.