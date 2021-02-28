В США отрицают ведение переговоров с Германией по "Северному потоку-2"

26 февраля СМИ сообщали об обмене мыслями двух стран по поводу дальнейшего строительства. Фото из открытых источников

В Госдепартаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2". 26 февраля СМИ сообщали об обмене мнениями двух стран по поводу дальнейшего строительства.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

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Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

Ранее в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".