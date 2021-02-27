"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства

Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб энергетической безопасности Украины. Фото из открытых источников

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на вероятное завершение Северного потока-2 может стать ее полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.

"Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта "Северный поток – 2", подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, - это еще один из путей, которые мы видим в Киеве", - отметила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

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Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа.

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