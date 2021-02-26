Германия рассматривает 4 варианта развития событий по "Северному потоку-2"

Госдеп США предоставил Германии 4 варианта развития событий по "Северному потоку-2". Фото: Paul Langrock

Германия изучает 4 сценария развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Подробностями поделилось издание Handelsblatt, которое получило в распоряжение доклад Госдепа США.

Согласно документу, Берлин может ввести так называемый "механизм отключения" газопровода. Такой вариант возможен при условии прекращения Россией транзита через Украину. В таком случае США полностью откажется от санкций.

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2-й сценарий предполагает временное замораживание строительства. США и Германия сядут за стол переговоров для рассмотрения возможности компромисса.

3-й вариант заключается в предоставлении инвестиционной помощи Украине. Это позволит смягчить позицию Вашингтона. 4-й сценарий - это продолжение строительства газопровода, несмотря на санкции.

Возобновились работы по прокладке труб газопровода "Северный поток-2" в водах Дании.