В правительстве объяснили, почему на субсидии-2020 выделили меньше денег

В госбюджет на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. Фото: Народна Правда

Из-за снижения цены на газ потребители будут платить меньше за коммунальные услуги. Поэтому и бюджет субсидий на 2020 год сократили.

"У нас уменьшается цена на газ, курс гривны крепкий. Очевидно, что цена, которую будут платить люди - будет меньше", - заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает espreso.tv.

По ее словам, в бюджете достаточно средств, чтобы выплатить субсидию тем, кто нуждается в помощи.

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"Средств в бюджете на 2020 год на субсидии достаточно. Удастся полностью обеспечить граждан, которые отвечают критериям и нуждаются в поддержке", - говорит Маркарова.

В госбюджет на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.