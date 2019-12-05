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четверг, 05 декабря 2019 12:07

Субсидий стало меньше: кто получил помощь в ноябре

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Субсидий стало меньше: кто получил помощь в ноябре
Монетизация субсидий происходит с 1 января 2019 года. Фото: zaxid.net

В ноябре 2019-го субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили около 3 млн домохозяйств.

Средняя субсидия составляла почти 1,2 тыс. грн, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В ноябре прошлого года субсидию получали 3,35 млн семей, свидетельствуют данные Госстата. В среднем имели 531 грн государственной помощи.

"95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме. Уже сейчас в наличной форме профинансировано 3,1 миллиарда гривен", - сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

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Монетизация субсидий происходит с 1 января 2019 года.

"Такой механизм поощряет субсидиантив к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг - вследствие уменьшению фактического потребления услуг домохозяйством. Сэкономленные средства жилищной субсидии члены домохозяйства могут использовать по своему усмотрению", - пояснил Музыченко.

В Украине действуют две модели монетизации. Первая - безналичная форма. То есть средства перечисляются на персональный счет субсидианта в Ощадбанке. Откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вторая - наличная форма. Деньги получает непосредственно субсидиант "на руки".

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05
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