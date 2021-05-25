Украинцы отказываются от наличных - статистика НБУ

Количество банковских карт в этом году выросла до 75,3 млн штук. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в Нацбанке.

Автор: Елена Луценко Сеть торговых pos-терминалов в Украине выросла почти до 382 тысяч

"Сумма безналичных операций по март 2021 составляла около 61% от всех операций. Сеть торговых pos-терминалов в Украине выросла почти на 2% - до 382 тысяч. Около 87% торговых платежных терминалов, работающих в Украине, обеспечивают возможность проведения бесконтактной оплаты. Количество платежных контактных и бесконтактных терминалов в расчете на 1 млн населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 составляет 9600 штук", - рассказал руководитель департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрей Поддерёгин во время XXI Payments & XIV Security EMA Conference.

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В то же время темпы прироста количества торговых pos-терминалов в первом квартале 2021 были самыми низкими за последний год, отметили в НБУ.

С 5 мая Укрпочта втрое увеличила лимиты на выдачу наличных. Теперь с банковской карты через POS-терминал можно снять от 50 грн до 15 тыс. грн за один раз.

Сеть торговых pos-терминалов в Украине выросла почти до 382 тысяч

Мережа торгових pos-терміналів в Україні зросла майже до 382 тисяч