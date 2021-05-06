От 50 грн до 15 тыс: Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных

Снятие наличных в POS-терминале бесплатное, но комиссию может снимать банк. Фото: Елена Луценко

С 5 мая Укрпочта втрое увеличила лимиты на выдачу наличных. Теперь с банковской карты через POS-терминал можно снять от 50 грн до 15 тыс. грн за один раз.

Операция бесплатная. Но комиссию за снятие средств может снимать банк-эмитент, предупреждают в Укрпочте.

"POS-терминалы Укрпочты размещены также в отделениях в небольших населенных пунктах с населением от 2 тысяч человек, где нет банкоматов. И терминалы Укрпочты - не единственный способ снять наличные с карты. В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов и для отделений в селах", - рассказал Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети.

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POS-терминалы есть на 3,2 тыс. отделениях Укрпочты. С января по март ими воспользовались 207 тыс. раз. Сняли 287 млн. грн.

С 1 сентября все пенсии будут начислять на банковские карточки. Домой деньги будут носить лишь маломобильным категориям пенсионеров.