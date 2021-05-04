Пенсию нельзя будет получить через Укрпочту

Пенсии нельзя будет получить через Укрпочту. Фото: РБК

С 1 сентября все пенсии будут начислять на банковские карточки.

Домой деньги будут носить лишь маломобильным категориям пенсионеров, говорится в сюжете ТСН.

Такое решение правительства обусловлено прежде всего из-за требований Укрпочты, которая доставляет пенсии по домам, — снова увеличить тарифы за доставку.

По решению правительства, пенсию на дом будут получать только:

люди с инвалидностью первой группы;

маломобильные;

старше 80 лет;

те, кто вместо пенсии получает соцпомощь.

Все остальные должны заключить договор с банком и получать пенсии на карточку.

Перевести почти всех пенсионеров на банковские карточки правительство вынуждено из-за аппетитов Укрпочты. За последние два года плату за доставку пенсий Укрпочте государство увеличило почти в два раза. С апреля почтовый оператор за доставку пенсий в городах получает 1,3% от выплат, в селах соответственно — 2,65%.

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Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одной из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда.