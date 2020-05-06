Украинцы отказываются от наличных: подробности

Стало больше операций через терминалы самообслуживания и банкоматы. Фото: pixabay.com

Украинцы переходят на безналичные расчеты. Большую часть денежных переводов делают в цифровом виде.

Так, в апреле до 63% выросло количество международных переводов в цифровом виде, передает пресс-служба Приватбанка.

В марте-апреле количество украинцев, которые получали наличные из-за границы сократилось с 37% до 21%.

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Кроме того, стало больше операций через терминалы самообслуживания и банкоматы. Их количество выросло с 6% до 9%.

Прогнозируют, что к концу года количество безналичных переводов вырастет до 75%. В то же время количество переводов наличными через кассы банка постепенно будут сокращаться.

На период карантина украинцам советуют отказаться от наличных, а перейти на безналичные расчеты. Кроме того, оплачивать коммунальные услуги, или иные тарифы, покупать продукты или необходимые товары можно через интернет. С помощью карты и мобильного банкинга оплатить услуги возможно дистанционно.