Украина начала создавать коридор для продажи водорода Германии

Водородный коридор позволит загрузить украинскую ГТС. Фото: Оператор ГТС Украины

Оператор газотранспортной системы Украины начал создание совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора.

Водород будут поставлять из Украины в Германию, пишет пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена ​​на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям в Чешской республике и Словакии", - говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что для коридора нужно перепрофилировать газовую инфраструктуру и установить новые водородные трубопроводы.

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики", - сказал заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

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Если проект успешно осуществят, украинская ГТС будет иметь работу в случае прекращения Россией транзита газа через территорию Украины.

1 октября Газпром планирует начать поставки газа через "Северный поток-2". Строительство газопровода завершили, последнюю трубу положили 6 сентября. Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже на север Италии.