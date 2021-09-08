Когда Россия начнет поставлять газ по "Северному потоку-2"

1 октября российская газовая компания-монополист "Газпром" планирует начать поставки газа через "Северный поток-2".
Строительство газопровода завершили, последнюю трубу положили 6 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.
"Газпром" планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября", - сказано в сообщении.
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После стыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.
Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.
"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.
США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.
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