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пятница, 23 июля 2021 11:28

Субсидии могут урезать - постановление Кабмина

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Кабмин планирует отменить карантинную норму об увеличении соцнормативив на 50%. Её ввели весной 2020-го.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Субсидии переназначили для 2 млн. хозяйств Украины
Субсидии переназначили для 2 млн. хозяйств Украины

Минсоцполитики разработало проект постановления Кабмина относительно субсидий. Планируется отменить норму увеличение на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется увеличение на 50 процентов социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. Оно применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19", - написали в пояснительной записке проекта. Его разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Из постановления предлагают изъять также норму о наличии мобильного телефона претендентов на жилищные субсидии. С 1 мая ее предоставляют исключительно наличными.

В проект дополнили перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, которые в Украине живут законно. В Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Субсидии переназначили для 2 млн. хозяйств Украины.

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы.

Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев

Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.

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